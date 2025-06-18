https://ria.ru/20250618/krasnoyarsk-2023590471.html

Новые котлы начали ставить в Красноярске в рамках экологического нацпроекта

Новые котлы начали ставить в Красноярске в рамках экологического нацпроекта - РИА Новости, 18.06.2025

Новые котлы начали ставить в Красноярске в рамках экологического нацпроекта

Экологичные котлы для кочегарок нестандартных размеров начали устанавливать в частном секторе Красноярска в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие",... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:40:00+03:00

2025-06-18T14:40:00+03:00

2025-06-18T14:40:00+03:00

общество

красноярск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

жкх

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Экологичные котлы для кочегарок нестандартных размеров начали устанавливать в частном секторе Красноярска в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба министерства экологии края. "Современный твердотопливный котел для кочегарок нестандартных размеров разработали красноярские производители. Теперь жители частных домов с небольшими техпомещениями смогут принять участие в программе "Чистый воздух" и разместить экоагрегат. Первый такой котел уже начали устанавливать в Покровке города Красноярска. Работу проводят по нацпроекту "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении. Преимущества нового котла оценил руководитель центра инжинирингового сопровождения "Аналитический центр Минприроды России" Михаил Щербаков, сообщает пресс-служба. Он вместе с первым заместителем министра экологии края Юлией Гуменюк, представителями администрации и подрядчиком проинспектировал работу нового оборудования в одном из домов Красноярска. "Мы должны сконцентрироваться на тех районах города, где превышение особо опасных веществ наиболее существенно. В первую очередь это относится к микрорайону Покровка", – сказала Гуменюк. В сообщении отмечается, что замена старых печей на современное отопительное оборудование позволит снизить выбросы в атмосферу на 80%. При этом жители за счет высокой эффективности системы смогут экономить на топливе до 30%. "В этом году в Красноярске планируется перевести более 1600 частных домов на экологичные виды отопления. Из них не менее 1120 – за счет бюджетных средств, порядка 520 домов за счет средств АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и не менее 50 домов за счет средств ПАО "Сегежа Групп", - сказано в сообщении. За 2023-2024 год свыше 1,5 тысячи жителей Красноярска перешли на более экологичные источники теплоснабжения, в том числе на газ, электроотопление и твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива. Количество выбросов в атмосферу Красноярска сократилось почти на 4 тысячи тонн. Всего в столице края уже установили 95 автоматических твердотопливных котлов. Подать заявку на установку автоматического твердотопливного котла можно по телефону горячей линии ООО "Ренова инжиниринг" 8(800)700-41-49 или по электронной почте zayavka@renova-engineering.ru.

https://ria.ru/20250618/natsproekt-2023579565.html

https://ria.ru/20250617/kilometry-2023263925.html

красноярск

красноярский край

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общество, красноярск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), жкх, красноярский край