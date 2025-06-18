https://ria.ru/20250618/krasnodar-2023479454.html
Геленджик примет более 30 тысяч детей в летние лагеря в 2025 году
Геленджик примет более 30 тысяч детей в летние лагеря в 2025 году - РИА Новости, 18.06.2025
Геленджик примет более 30 тысяч детей в летние лагеря в 2025 году
Геленджик примет в этом году свыше 30 тысяч детей в 16 оздоровительных лагерях, включенных в реестр детского отдыха и оздоровления, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:16:00+03:00
2025-06-18T09:16:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Геленджик примет в этом году свыше 30 тысяч детей в 16 оздоровительных лагерях, включенных в реестр детского отдыха и оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что по итогам проверок совместно с Роспотребнадзором все лагеря готовы к приему детей. Кроме того, работу скорой медицинской помощи в Геленджике обеспечивают 8 круглосуточных бригад, автопарк — 16 машин. Все службы укомплектованы необходимым оборудованием и медикаментами. Отдельно обеспечена готовность инфекционного, реанимационного и травматологического профиля. В текущий летний сезон Краснодарский край готовится к приему порядка 400 тысяч детей. Среди них 147 тысяч – это дети из других регионов Российской Федерации. Всего в крае работают 90 стационарных лагерей, 25 из них – в Анапе и Темрюкском районе. Там будет организован качественный и безопасный отдых, в том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил, и без выхода на пляж. Кроме того, в Краснодарском крае каждый год утверждается перечень туристических маршрутов, которые доступны для групп с детьми. Отмечается, что в текущем летнем сезоне их будет 16.
https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html
https://ria.ru/20250618/novorossiysk-2023465419.html
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общество, здоровье - общество, геленджик, краснодарский край, анапа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Краснодарский край, Общество, Здоровье - Общество, Геленджик, Краснодарский край, Анапа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Геленджик примет более 30 тысяч детей в летние лагеря в 2025 году
Летние лагеря Геленджика примут свыше 30 тысяч детей в 2025 году
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Геленджик примет в этом году свыше 30 тысяч детей в 16 оздоровительных лагерях, включенных в реестр детского отдыха и оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.
В ведомстве уточнили, что по итогам проверок совместно с Роспотребнадзором все лагеря готовы к приему детей.
Кроме того, работу скорой медицинской помощи в Геленджике обеспечивают 8 круглосуточных бригад, автопарк — 16 машин. Все службы укомплектованы необходимым оборудованием и медикаментами. Отдельно обеспечена готовность инфекционного, реанимационного и травматологического профиля.
В текущий летний сезон Краснодарский край готовится к приему порядка 400 тысяч детей. Среди них 147 тысяч – это дети из других регионов Российской Федерации. Всего в крае работают 90 стационарных лагерей, 25 из них – в Анапе и Темрюкском районе. Там будет организован качественный и безопасный отдых, в том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил, и без выхода на пляж.
Кроме того, в Краснодарском крае каждый год утверждается перечень туристических маршрутов, которые доступны для групп с детьми. Отмечается, что в текущем летнем сезоне их будет 16.