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AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне

AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне - РИА Новости, 18.06.2025

AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне

Корабли ВМС США ушли с базы страны в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:11:00+03:00

2025-06-18T11:11:00+03:00

2025-06-18T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Корабли ВМС США ушли с базы страны в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные со спутников, к которым оно получило доступ. По данным агентства, снимки со спутников, появившиеся во вторник, показывают отсутствие кораблей у базы США в Бахрейне. "Снимки со спутников показывают, что корабли США покинули базу Бахрейна. Снимки... показывают, что у базы Пятого флота США в Бахрейне больше не стоят на якоре суда, пока продолжаются удары между Израилем и Ираном ", - пишет Ассошиэйтед Пресс, проанализировав снимки в среду. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте