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AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне - РИА Новости, 18.06.2025
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11:11 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/korabli-2023515364.html
AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне
AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне - РИА Новости, 18.06.2025
AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне
Корабли ВМС США ушли с базы страны в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:11:00+03:00
2025-06-18T11:11:00+03:00
в мире
иран
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казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Корабли ВМС США ушли с базы страны в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные со спутников, к которым оно получило доступ. По данным агентства, снимки со спутников, появившиеся во вторник, показывают отсутствие кораблей у базы США в Бахрейне. "Снимки со спутников показывают, что корабли США покинули базу Бахрейна. Снимки... показывают, что у базы Пятого флота США в Бахрейне больше не стоят на якоре суда, пока продолжаются удары между Израилем и Ираном ", - пишет Ассошиэйтед Пресс, проанализировав снимки в среду. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html
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в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне

AP: корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне на фоне конфликта Ирана и Израиля

© Flickr / mashleymorganКрейсер ВМС США
Крейсер ВМС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Flickr / mashleymorgan
Крейсер ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Корабли ВМС США ушли с базы страны в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные со спутников, к которым оно получило доступ.
По данным агентства, снимки со спутников, появившиеся во вторник, показывают отсутствие кораблей у базы США в Бахрейне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
"Снимки со спутников показывают, что корабли США покинули базу Бахрейна. Снимки... показывают, что у базы Пятого флота США в Бахрейне больше не стоят на якоре суда, пока продолжаются удары между Израилем и Ираном ", - пишет Ассошиэйтед Пресс, проанализировав снимки в среду.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 08:51
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
16 июня, 13:20
 
В миреИранИзраильСШАКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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