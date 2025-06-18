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Зарубежные исполнители приедут на концерт "Золотые Хиты Рока" в Москву - РИА Новости, 18.06.2025
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Зарубежные исполнители приедут на концерт "Золотые Хиты Рока" в Москву
Зарубежные исполнители приедут на концерт "Золотые Хиты Рока" в Москву - РИА Новости, 18.06.2025
Зарубежные исполнители приедут на концерт "Золотые Хиты Рока" в Москву
В Доме Музыки 20 июня пройдет концерт "Золотые Хиты Рока", на который приедут зарубежные певцы Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия), а также... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". В Доме Музыки 20 июня пройдет концерт "Золотые Хиты Рока", на который приедут зарубежные певцы Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия), а также дирижер и композитор Роберто Молинелли (Италия). 19 июня свой юбилей отмечает руководитель оркестра "Русская Филармония" – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный деятель искусств города Москвы Гаянэ Шиладжян. Она также является продюсером и автором всех концертных программ "Русской Филармонии". Выступления Симоне Романато и Магнуса Баклунда всегда проходят с успехом по всему миру. У артистов есть поклонники и фанаты на всех континентах. Итальянский дирижер Роберто Молинелли обладает неотразимой харизмой, с первых мгновений заряжает весь зрительный зал своей энергетикой и превращает каждый концерт в музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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96
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пресс-релизы
Пресс-релизы
Зарубежные исполнители приедут на концерт "Золотые Хиты Рока" в Москву

Баклунд, Романато, Молинелли приедут на концерт "Золотые Хиты Рока" в Москву

© Фото : пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония"Магнус Баклунд во время выступления на шоу "Золотые хиты рока"
Магнус Баклунд во время выступления на шоу Золотые хиты рока - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония"
Магнус Баклунд во время выступления на шоу "Золотые хиты рока"
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МОСКВА, 18 июн – пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". В Доме Музыки 20 июня пройдет концерт "Золотые Хиты Рока", на который приедут зарубежные певцы Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия), а также дирижер и композитор Роберто Молинелли (Италия).
19 июня свой юбилей отмечает руководитель оркестра "Русская Филармония" – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный деятель искусств города Москвы Гаянэ Шиладжян. Она также является продюсером и автором всех концертных программ "Русской Филармонии".
Выступления Симоне Романато и Магнуса Баклунда всегда проходят с успехом по всему миру. У артистов есть поклонники и фанаты на всех континентах. Итальянский дирижер Роберто Молинелли обладает неотразимой харизмой, с первых мгновений заряжает весь зрительный зал своей энергетикой и превращает каждый концерт в музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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