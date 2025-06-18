https://ria.ru/20250618/konkurs-2023709454.html

Обладатели сертификатов "Сделано в России" представили адаптивные решения

Обладатели сертификатов "Сделано в России" представили адаптивные решения - РИА Новости, 19.06.2025

Обладатели сертификатов "Сделано в России" представили адаптивные решения

Финал Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях" прошел в Санкт-Петербурге 18 июня, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T21:59:00+03:00

2025-06-18T21:59:00+03:00

2025-06-19T10:25:00+03:00

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Финал Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях" прошел в Санкт-Петербурге 18 июня, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках конкурса открылась выставка с проектами российских компаний, часть из которых реализует свой экспортный потенциал при поддержке Российского экспортного центра. РЭЦ выступает партнером конкурса "На крыльях", - говорится в сообщении."Для Российского экспортного центра большая честь быть партнером такого значимого конкурса, который в этом году уже вышел на международный уровень. Мы сделаем все возможное, чтобы участники конкурса, многие из которых, несомненно, имеют большой экспортный потенциал, вышли на зарубежные рынки. Для этого в арсенале РЭЦ - широчайшая линейка доступных каждому инструментов и мер государственной поддержки. Часть проектов, представленных в конкурсе, уже гордо продвигаются за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", - подчеркнула глава РЭЦ Вероника Никишина в приветственном слове на награждении лучших проектов.В частности, на выставке три вида протезов демонстрирует московская компания "Моторика", которая на полях ПМЭФ-2025 получила сертификат "Сделано в России". "Моторика" работает в области ассистивных технологий и медицинской кибернетики, разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей от 2-х лет, а также создает человеко-машинные интерфейсы и экосистему реабилитации. Компания обладает самой широкой линейкой протезов верхних конечностей в мире. Поставляет свои решения в страны СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Сотрудничает с РЭЦ с 2018 года, при поддержке центра участвовала в бизнес-миссиях в Иран и Саудовскую Аравию.Также свои решения - средства для реабилитации собак - представляет "Московское протезно-ортопедическое предприятие", обладатель четырех сертификатов "Сделано в России". Это старейшее предприятие, история которого началась в 1916 году. Занимается протезированием, ортезированием и производством ортопедической обуви, совместимой с протезами, а также продукции для реабилитации животных.Компания "ОРТОМОДА" из Москвы демонстрирует на выставке три образа адаптивной ортопедической одежды для людей с ограниченными возможностями. В 2024 году компания получила сертификат "Сделано в России" на ортопедическую обувь для больных сахарным диабетом. В 2025 году уже приняла участие в выставке KIHE в Казахстане в составе национальной экспозиции под брендом "Сделано в России".Другой участник выставки - группа компаний "Метиз" из Московской области, разработчик и производитель комплектующих для протезов нижних и верхних конечностей. Компания производит модули для протезов всех категорий для пациентов с разным весом и разным уровнем физической активности и на равных конкурирует с мировыми игроками на международном рынке реабилитации. Продукция компании используется почти на всех континентах. "Метиз" с 2017 года пользуется поддержкой Группы РЭЦ.Участники мероприятия также смогли оценить решения компании "Сколиолоджик.ру" из Санкт-Петербурга: 3D корсет, ортопедический шлем, протез пальца руки и протез предплечный с микропроцессорным управлением. РЭЦ помогал компании разобраться в тонкостях оценки соответствия продукции на внешних рынках, подобрать онлайн-каналы продаж, а также поддержал компанию в продвижении на международной выставке "REHACARE International.Также высокотехнологичную одежду представил свердловский бренд Putin Team, прошедший добровольную сертификацию "Сделано в России" в 2020 году. Философия бренда направлена на отражение национальных символов, красоты и силы России.Наконец, компания CCOVER представляет на выставке косметические оболочки (контур-каверы) для протезов нижних конечностей, которые компенсируют недостающий объем ноги и изменяют внешний вид протеза, делая его похожим на аксессуар или гаджет. Производитель при поддержке РЭЦ принимал участие в реверсной бизнес-миссии с Арменией.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика