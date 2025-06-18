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В Вологодской области появится новый животноводческий комплекс - РИА Новости, 18.06.2025
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Вологодская область
 
22:26 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kompleks-2023713332.html
В Вологодской области появится новый животноводческий комплекс
В Вологодской области появится новый животноводческий комплекс - РИА Новости, 18.06.2025
В Вологодской области появится новый животноводческий комплекс
Правительство Вологодской области и общество с ограниченной ответственностью "Мясная Вологодская Компания" заключили соглашение, согласно которому в регионе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:26:00+03:00
2025-06-18T22:26:00+03:00
вологодская область
экономика
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство Вологодской области и общество с ограниченной ответственностью "Мясная Вологодская Компания" заключили соглашение, согласно которому в регионе появится новый животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба губернатора области. Документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и учредитель ООО "Мясная Вологодская Компания" Роман Шевцов. "Реализуем на Вологодчине один из крупнейших в стране инвестпроектов в сфере мясного животноводства на сумму 6 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве площадки по интенсивному откорму быков на 22 тысяч голов единовременного содержания со смежным мясоперерабатывающим комбинатом. Новый животноводческий комплекс позволит выпускать 8,7 тысячи тонн продукции под маркой "Вологодский продукт" в год. Развиваем агропромышленный сектор, обеспечиваем продовольственную безопасность региона и укрепляем позиции нашей мясной продукции на рынке", – сказал Филимонов. По данным пресс-службы, сельскохозяйственная инфраструктура появится около деревни Новое Лукино Бабаевского округа. Здесь уже предоставили земельные участки для сельскохозяйственного использования общей площадью 4,8 тысячи гектаров. Реализацией инвестиционного проекта займется ООО "Мясная Вологодская Компания" в 2025-2029 годах. Помимо крупного животноводческого комплекса, инвестор планирует создать 330 новых рабочих мест для местных жителей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/zhestyannikov-2023514461.html
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экономика, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Экономика, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области появится новый животноводческий комплекс

Новый животноводческий комплекс введут на территории Вологодской области

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкЖивотноводческий комплекс
Животноводческий комплекс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Животноводческий комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство Вологодской области и общество с ограниченной ответственностью "Мясная Вологодская Компания" заключили соглашение, согласно которому в регионе появится новый животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба губернатора области.
Документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и учредитель ООО "Мясная Вологодская Компания" Роман Шевцов.
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"Реализуем на Вологодчине один из крупнейших в стране инвестпроектов в сфере мясного животноводства на сумму 6 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве площадки по интенсивному откорму быков на 22 тысяч голов единовременного содержания со смежным мясоперерабатывающим комбинатом. Новый животноводческий комплекс позволит выпускать 8,7 тысячи тонн продукции под маркой "Вологодский продукт" в год. Развиваем агропромышленный сектор, обеспечиваем продовольственную безопасность региона и укрепляем позиции нашей мясной продукции на рынке", – сказал Филимонов.
По данным пресс-службы, сельскохозяйственная инфраструктура появится около деревни Новое Лукино Бабаевского округа. Здесь уже предоставили земельные участки для сельскохозяйственного использования общей площадью 4,8 тысячи гектаров.
Реализацией инвестиционного проекта займется ООО "Мясная Вологодская Компания" в 2025-2029 годах. Помимо крупного животноводческого комплекса, инвестор планирует создать 330 новых рабочих мест для местных жителей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вологодская областьЭкономикаВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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