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В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде - РИА Новости, 18.06.2025
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06:13 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/komitet-2023462839.html
В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде
В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде - РИА Новости, 18.06.2025
В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:13:00+03:00
2025-06-18T06:13:00+03:00
общество
сергей леонов
александр жуков
ирина яровая
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе энергетических, информацию о вреде их чрезмерного потребления, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов. В апреле первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикеры ГД Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты всех фракций внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается дополнить закон "О рекламе" новой статьей, согласно которой реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Отмечается, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в рекламе телепрограмм и кино - не менее пяти секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра. "Готовимся на предстоящем заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудить важный межфракционный законопроект о сопровождении рекламы энергетиков данными об их вреде. Наш комитет обязательно поддержит концепцию проекта федерального закона", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней суточного потребления. Он добавил, что речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь пострадают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система. "Поэтому необходимо проводить большую информационную кампанию о вреде энергетиков. Как раз эта инициатива позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Забота о здоровье наших граждан была и есть среди основных приоритетов нашей работы", - заключил он.
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общество, сергей леонов, александр жуков, ирина яровая, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Александр Жуков, Ирина Яровая, Госдума РФ
В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде

Комитет ГД поддержит идею указывать в рекламе энергетиков информацию о их вреде

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе энергетических, информацию о вреде их чрезмерного потребления, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.
В апреле первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикеры ГД Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты всех фракций внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается дополнить закон "О рекламе" новой статьей, согласно которой реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Отмечается, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в рекламе телепрограмм и кино - не менее пяти секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра.
"Готовимся на предстоящем заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудить важный межфракционный законопроект о сопровождении рекламы энергетиков данными об их вреде. Наш комитет обязательно поддержит концепцию проекта федерального закона", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней суточного потребления. Он добавил, что речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь пострадают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система.
"Поэтому необходимо проводить большую информационную кампанию о вреде энергетиков. Как раз эта инициатива позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Забота о здоровье наших граждан была и есть среди основных приоритетов нашей работы", - заключил он.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
11 марта, 20:32
 
ОбществоСергей ЛеоновАлександр ЖуковИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
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