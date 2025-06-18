https://ria.ru/20250618/komitet-2023462839.html

В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде

В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде - РИА Новости, 18.06.2025

В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:13:00+03:00

2025-06-18T06:13:00+03:00

2025-06-18T06:13:00+03:00

общество

сергей леонов

александр жуков

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе энергетических, информацию о вреде их чрезмерного потребления, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов. В апреле первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикеры ГД Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты всех фракций внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается дополнить закон "О рекламе" новой статьей, согласно которой реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Отмечается, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в рекламе телепрограмм и кино - не менее пяти секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра. "Готовимся на предстоящем заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудить важный межфракционный законопроект о сопровождении рекламы энергетиков данными об их вреде. Наш комитет обязательно поддержит концепцию проекта федерального закона", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней суточного потребления. Он добавил, что речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь пострадают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система. "Поэтому необходимо проводить большую информационную кампанию о вреде энергетиков. Как раз эта инициатива позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Забота о здоровье наших граждан была и есть среди основных приоритетов нашей работы", - заключил он.

https://ria.ru/20250311/zakonotvorchestvo-2004408946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей леонов, александр жуков, ирина яровая, госдума рф