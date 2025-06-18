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Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 18.06.2025
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19:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kitaj-2023680633.html
Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР
Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 18.06.2025
Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР
Нельзя безучастно наблюдать, как ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:20:00+03:00
2025-06-18T19:20:00+03:00
в мире
иран
израиль
китай
ван и (политик)
рафаэль гросси
дональд трамп
оон
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Нельзя безучастно наблюдать, как ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и восстановления мира в регионе, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. &quot;Действия Израиля нарушают международное право и нормы международных отношений, ущемляют суверенитет и безопасность Ирана, подрывают региональный мир и стабильность. Конфликт также прервал с трудом достигнутый процесс посреднических переговоров по иранской ядерной проблеме, и посреднические усилия Омана оказались напрасными&quot;, - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.Он отметил, что "делом первостепенной важности является прекращение огня и прекращение войны, чем скорее будет достигнуто прекращение огня, тем меньше будет ущерб, нельзя безучастно наблюдать, как ситуация в регионе катится в неведомую бездну". "Надеемся, что арабские и исламские страны сплотятся и продолжат прилагать усилия для содействия миру и продвижения переговоров. Китай и дальше будет поддерживать взаимодействие и координацию с Оманом и другими странами региона, а также играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и восстановления мира на Ближнем Востоке на таких платформах, как ООН", - добавил дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250614/kitay-2022846051.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html
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в мире, иран, израиль, китай, ван и (политик), рафаэль гросси, дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Китай, Ван И (политик), Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И: нельзя безучастно наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Нельзя безучастно наблюдать, как ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и восстановления мира в регионе, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.
«

"Действия Израиля нарушают международное право и нормы международных отношений, ущемляют суверенитет и безопасность Ирана, подрывают региональный мир и стабильность. Конфликт также прервал с трудом достигнутый процесс посреднических переговоров по иранской ядерной проблеме, и посреднические усилия Омана оказались напрасными", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.

Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Китай призвал страны, имеющие влияние на Израиль, принять меры ради мира
14 июня, 18:51
Он отметил, что "делом первостепенной важности является прекращение огня и прекращение войны, чем скорее будет достигнуто прекращение огня, тем меньше будет ущерб, нельзя безучастно наблюдать, как ситуация в регионе катится в неведомую бездну".
«
"Надеемся, что арабские и исламские страны сплотятся и продолжат прилагать усилия для содействия миру и продвижения переговоров. Китай и дальше будет поддерживать взаимодействие и координацию с Оманом и другими странами региона, а также играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и восстановления мира на Ближнем Востоке на таких платформах, как ООН", - добавил дипломат.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке
17 июня, 15:53
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Китай назвал удары Израиля по Ирану неприемлемыми
14 июня, 18:48
 
В миреИранИзраильКитайВан И (политик)Рафаэль ГроссиДональд ТрампООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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