https://ria.ru/20250618/kitaj-2023680633.html

Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР

Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 18.06.2025

Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР

Нельзя безучастно наблюдать, как ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:20:00+03:00

2025-06-18T19:20:00+03:00

2025-06-18T19:20:00+03:00

в мире

иран

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китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Нельзя безучастно наблюдать, как ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и восстановления мира в регионе, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. "Действия Израиля нарушают международное право и нормы международных отношений, ущемляют суверенитет и безопасность Ирана, подрывают региональный мир и стабильность. Конфликт также прервал с трудом достигнутый процесс посреднических переговоров по иранской ядерной проблеме, и посреднические усилия Омана оказались напрасными", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.Он отметил, что "делом первостепенной важности является прекращение огня и прекращение войны, чем скорее будет достигнуто прекращение огня, тем меньше будет ущерб, нельзя безучастно наблюдать, как ситуация в регионе катится в неведомую бездну". "Надеемся, что арабские и исламские страны сплотятся и продолжат прилагать усилия для содействия миру и продвижения переговоров. Китай и дальше будет поддерживать взаимодействие и координацию с Оманом и другими странами региона, а также играть конструктивную роль в продвижении прекращения войны и восстановления мира на Ближнем Востоке на таких платформах, как ООН", - добавил дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html

https://ria.ru/20250614/kitay-2022845720.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, китай, ван и (политик), рафаэль гросси, дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте