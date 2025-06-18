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Кировская область планирует заключить 20 соглашений на ПМЭФ, заявил Соколов - РИА Новости, 18.06.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:55 18.06.2025 (обновлено: 14:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/kirov-2023556042.html
Кировская область планирует заключить 20 соглашений на ПМЭФ, заявил Соколов
Кировская область планирует заключить 20 соглашений на ПМЭФ, заявил Соколов - РИА Новости, 18.06.2025
Кировская область планирует заключить 20 соглашений на ПМЭФ, заявил Соколов
Кировская область рассчитывает заключить более 20 соглашений на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:55:00+03:00
2025-06-18T14:29:00+03:00
экономика
кировская область
александр соколов
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Кировская область рассчитывает заключить более 20 соглашений на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. Делегацию Кировской области, в состав которой вошли руководители органов власти, ведущих предприятий, представители бизнеса, возглавляет губернатор Александр Соколов. "На крупнейшем экономическом форуме страны регион презентован единым стендом. Стенд – с использованием цифровых элементов, интерактива – посвящен ключевым направлениям социально-экономического роста региона. Представлены инвестиционный потенциал Кировской области, крупнейшие предприятия. Особое внимание мы уделили развитию жилищного строительства и туристической привлекательности. Здесь можно познакомиться с современными проектами жилых кварталов, комплексного развития территорий, индивидуального жилищного строительства", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона добавил, что стенд акцентирует внимание и на уникальных туристических объектах и проектах Кировской области, рассказывает о народных художественных промыслах. "Планируется, что в рамках ПМЭФ губернатор и члены правительства Кировской области проведут около 40 деловых встреч с руководителями ведомств и компаний в сферах научно-технического и дорожно-транспортного развития, цифровой трансформации, газификации, экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами, технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса, туризма, спорта. К подписанию готовится более 20 соглашений о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Отмечается, что на ПМЭФ-2024 Кировская область установила "личный" рекорд: было подписано 19 соглашений о сотрудничестве с общей суммой инвестиций 64 миллиарда рублей (в 2023 году – 57,9 миллиарда рублей, в 2022-м – около 5 миллиардов рублей, в 2021-м – 1,2 миллиарда рублей). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/premiya-2022074944.html
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экономика, кировская область, александр соколов
Экономика, Кировская область, Александр Соколов, Кировская область
Кировская область планирует заключить 20 соглашений на ПМЭФ, заявил Соколов

Соколов: Кировская область планирует заключить более 20 соглашений на ПМЭФ

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Кировская область рассчитывает заключить более 20 соглашений на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.
Делегацию Кировской области, в состав которой вошли руководители органов власти, ведущих предприятий, представители бизнеса, возглавляет губернатор Александр Соколов.
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"На крупнейшем экономическом форуме страны регион презентован единым стендом. Стенд – с использованием цифровых элементов, интерактива – посвящен ключевым направлениям социально-экономического роста региона. Представлены инвестиционный потенциал Кировской области, крупнейшие предприятия. Особое внимание мы уделили развитию жилищного строительства и туристической привлекательности. Здесь можно познакомиться с современными проектами жилых кварталов, комплексного развития территорий, индивидуального жилищного строительства", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона добавил, что стенд акцентирует внимание и на уникальных туристических объектах и проектах Кировской области, рассказывает о народных художественных промыслах.
"Планируется, что в рамках ПМЭФ губернатор и члены правительства Кировской области проведут около 40 деловых встреч с руководителями ведомств и компаний в сферах научно-технического и дорожно-транспортного развития, цифровой трансформации, газификации, экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами, технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса, туризма, спорта. К подписанию готовится более 20 соглашений о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ПМЭФ-2024 Кировская область установила "личный" рекорд: было подписано 19 соглашений о сотрудничестве с общей суммой инвестиций 64 миллиарда рублей (в 2023 году – 57,9 миллиарда рублей, в 2022-м – около 5 миллиардов рублей, в 2021-м – 1,2 миллиарда рублей).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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