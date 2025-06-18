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У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи - РИА Новости, 18.06.2025
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14:21 18.06.2025 (обновлено: 15:28 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/khamenei-2023584292.html
У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи
У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи - РИА Новости, 18.06.2025
У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:21:00+03:00
2025-06-18T15:28:00+03:00
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тегеран (город)
израиль
иран
али хаменеи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля."Сионисткий враг должен понести наказание. Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, - это суровая кара. И она ослабила его (Израиль - ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводит его пресс-служба.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/putin-2023587722.html
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи

Хаменеи: Израиль совершил ошибку, напав на Иран

© AP Photo / Vahid SalemiВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля.
"Сионисткий враг должен понести наказание. Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, - это суровая кара. И она ослабила его (Израиль - ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводит его пресс-служба.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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В миреТегеран (город)ИзраильИранАли ХаменеиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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