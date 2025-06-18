https://ria.ru/20250618/khamenei-2023584292.html

У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи

У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи - РИА Новости, 18.06.2025

У Тегерана есть план возмездия, заявил Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:21:00+03:00

2025-06-18T14:21:00+03:00

2025-06-18T15:28:00+03:00

в мире

тегеран (город)

израиль

иран

али хаменеи

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957599865_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_586cc50f70c96c97d62cc00d912eafa3.jpg

ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля."Сионисткий враг должен понести наказание. Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, - это суровая кара. И она ослабила его (Израиль - ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводит его пресс-служба.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/putin-2023587722.html

тегеран (город)

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), израиль, иран, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте