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В Хабаровске создадут филиал Финансового университета - РИА Новости, 18.06.2025
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Хабаровский край
 
10:38 18.06.2025 (обновлено: 10:58 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html
В Хабаровске создадут филиал Финансового университета
В Хабаровске создадут филиал Финансового университета - РИА Новости, 18.06.2025
В Хабаровске создадут филиал Финансового университета
В Хабаровске создадут филиал Финансового университета при правительстве РФ, там смогут очно обучаться до 2 тысяч студентов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:38:00+03:00
2025-06-18T10:58:00+03:00
хабаровский край
общество
россия
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
мгимо
московский авиационный институт
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ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. В Хабаровске создадут филиал Финансового университета при правительстве РФ, там смогут очно обучаться до 2 тысяч студентов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "В Хабаровске будет создан филиал Финансового университета при правительстве РФ. Соглашение об этом мы подписали с его ректором Станиславом Прокофьевым. Вуз входит в десятку лучших в России. Для нас особенно важно, что он станет образовательным партнёром межвузовского кампуса в краевом центре, который включён в новый нацпроект "Молодёжь и дети", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, планируется, что в филиале финуниверситета смогут очно учиться 1,5-2 тысячи студентов. Будут доступны все уровни образования: среднее профессиональное, высшее, дополнительное и дополнительное профессиональное. Губернатор отметил, что Хабаровский край – один из крупнейших центров по подготовке кадров на Дальнем Востоке. В системе профессионального образования работают 15 вузов и 30 профессиональных образовательных организаций. Обучение ведётся по 126 специальностям высшего и 173 профессиям и специальностям среднего профессионального образования. "Упор в программах подготовки специалистов вуз сделает на сфере финансов и международной экономики. У Финансового университета есть опыт успешного сотрудничества с государствами АТР - что актуально в условиях заданного нашим президентом разворота экономики России на Восток", - заключил губернатор. По данным правительства региона, перечень направлений подготовки, которые планируются к реализации в будущем: "Экономика и управление", "Юриспруденция", "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность", "СМИ и информационно-библиотечное дело", "Сервис и туризм". Кроме того, по предложению региона возможно открытие дополнительных направлений подготовки. Также соглашение направлено на реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научной, экспертно-аналитической и профориентационной деятельности и проведение исследований по интересующим Хабаровский край направлениям. Планируется расширение сотрудничества в части разработки дополнительных профессиональных программ с целью подготовки кадров, востребованных на рынке труда в регионе. Образовательными партнерами межвузовского кампуса в Хабаровске также выступят ведущие вузы страны: МГИМО, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ. Это позволит обеспечить единому образовательному и научному объединению статус международного уровня, сообщили в правительстве региона.
https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021968071.html
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общество, россия, хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, мгимо, московский авиационный институт, московский физико-технический институт
Хабаровский край, Общество, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, МГИМО, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт
В Хабаровске создадут филиал Финансового университета

В Хабаровске появится филиал Финансового университета при правительстве России

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев на церемонии подписания соглашения
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев на церемонии подписания соглашения
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ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. В Хабаровске создадут филиал Финансового университета при правительстве РФ, там смогут очно обучаться до 2 тысяч студентов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"В Хабаровске будет создан филиал Финансового университета при правительстве РФ. Соглашение об этом мы подписали с его ректором Станиславом Прокофьевым. Вуз входит в десятку лучших в России. Для нас особенно важно, что он станет образовательным партнёром межвузовского кампуса в краевом центре, который включён в новый нацпроект "Молодёжь и дети", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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По словам главы региона, планируется, что в филиале финуниверситета смогут очно учиться 1,5-2 тысячи студентов. Будут доступны все уровни образования: среднее профессиональное, высшее, дополнительное и дополнительное профессиональное.
Губернатор отметил, что Хабаровский край – один из крупнейших центров по подготовке кадров на Дальнем Востоке. В системе профессионального образования работают 15 вузов и 30 профессиональных образовательных организаций. Обучение ведётся по 126 специальностям высшего и 173 профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
"Упор в программах подготовки специалистов вуз сделает на сфере финансов и международной экономики. У Финансового университета есть опыт успешного сотрудничества с государствами АТР - что актуально в условиях заданного нашим президентом разворота экономики России на Восток", - заключил губернатор.
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По данным правительства региона, перечень направлений подготовки, которые планируются к реализации в будущем: "Экономика и управление", "Юриспруденция", "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность", "СМИ и информационно-библиотечное дело", "Сервис и туризм". Кроме того, по предложению региона возможно открытие дополнительных направлений подготовки.
Также соглашение направлено на реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научной, экспертно-аналитической и профориентационной деятельности и проведение исследований по интересующим Хабаровский край направлениям. Планируется расширение сотрудничества в части разработки дополнительных профессиональных программ с целью подготовки кадров, востребованных на рынке труда в регионе.
Образовательными партнерами межвузовского кампуса в Хабаровске также выступят ведущие вузы страны: МГИМО, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ. Это позволит обеспечить единому образовательному и научному объединению статус международного уровня, сообщили в правительстве региона.
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Хабаровский крайОбществоРоссияХабаровскХабаровский крайДмитрий ДемешинМГИМОМосковский авиационный институтМосковский физико-технический институт
 
 
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