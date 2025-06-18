https://ria.ru/20250618/kazanov-2023470424.html

Олег Казанов: на горизонте трех лет редкоземы перестанут быть дефицитными

Олег Казанов: на горизонте трех лет редкоземы перестанут быть дефицитными - РИА Новости, 18.06.2025

Олег Казанов: на горизонте трех лет редкоземы перестанут быть дефицитными

Государство в России старается брать на себя работы на ранних стадиях геологоразведки, чтобы привлечь недропользователей добывать дефицитные виды сырья. Для... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:00:00+03:00

2025-06-18T09:00:00+03:00

2025-06-18T09:08:00+03:00

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Государство в России старается брать на себя работы на ранних стадиях геологоразведки, чтобы привлечь недропользователей добывать дефицитные виды сырья. Для этого, в частности, с 2025 года был запущен второй этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". На какие цели ориентируется эта программа, где еще государство планирует вести геологоразведочные работы и почему редкоземельным металлам как раз не нужны новые запасы, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал глава Роснедр Олег Казанов. Беседовала Елена Савинова.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Олег Владимирович, с этого года государство реализует второй этап проекта "Геология: Возрождение легенды". Какие цели вы себе ставите?— Основное для нас — это выполнять те работы по поиску полезных ископаемых, на которые по каким-то причинам не идет недропользователь. Как правило, это работы ранних стадий, с высокими геологическими рисками, в новых с точки зрения освоения регионах. В некоторых случаях мы беремся за довольно дерзкие работы. Например, все десять объектов углеводородного сырья в рамках "Геологии: Возрождение легенды-2" расположены в одном регионе — на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути. И тогда туда придут недропользователи.Также при постановке работ мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить долгую жизнь действующих центров добычи. К примеру, в центральной Якутии запускается золото-медно-вольфрамовое месторождение Агылки, которое, по нашей оценке, станет основным российским центром добычи дефицитного вольфрама. И уже сейчас мы понимаем, что ему через определенное время понадобится резервная ресурсная база. Поэтому мы уже сейчас начинаем геологоразведку там, чтобы эту базу обеспечить.— Этот проект ориентирован на Сибирь и Дальний Восток. Какие-то компании уже заявляли, что готовы прийти на объекты, по которым вы работаете?— Отмечу, что мы не можем работать в интересах конкретного недропользователя. Мы создаем объекты и выводим их на рынок. И уже конкурирующие компании их забирают. Но, конечно, работая в регионах, мы видим, кто наиболее активно там представлен. Где-то больше работает "Полюс", где-то — "Полиметалл", где-то Highland Gold, где-то другие компании.— В сентябре прошлого года вступил в силу закон, допускающий частные инвестиции в региональные этапы георазведки. В каких регионах сейчас выдаются такие лицензии? Насколько активен интерес?— Тут приоритетов по регионам нет, они выдаются по всей стране: от Архангельской области и до Камчатки. Пока эта система работает в пилотном режиме. У нее есть и плюсы, и минусы.Плюсы состоят в том, что недропользователи идут в самые ранние этапы геологоразведки с максимальными геологическими рисками. Минус же в том, что региональные объекты очень большие, и когда мы передаем их компании, то эти территории выводятся из работ других недропользователей. Поэтому мы сейчас накапливаем опыт этих работ. На первом этапе у нас семь объектов твердых полезных ископаемых у пяти компаний. Идут крупные отечественные компании, такие как "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс".— Вы говорили, что Роснедра в 2025 году начнут подготовку программы геологоразведки в новых регионах и в Арктике. Когда планируется их представить?— На первом этапе мы ведем разработку программы геологоразведочных работ на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эта программа близка к завершению, рабочий вариант программы мы представим в этом месяце. Я уже встречался с руководством Донецкой народной республики, мы уже получили положительную обратную связь. Сейчас мы доводим программу до того, что все четыре региона будут в ней представлены. После этого будем взаимодействовать с теми субъектами, в которых программа осуществляется. По Арктической зоне ведется предварительная проработка, и по завершению программы по воссоединенным субъектам мы приступим к работе по ней.— В каком формате планируется реализовать программу по новым регионам? Будет ли она частью второго этапа "Геологии: Возрождение легенды"?— Ее формат еще предстоит определить в ходе взаимодействия органов федеральной власти. Пока мы планируем ее на пятилетний период с 2026 до 2030 года.— Ожидаете ли вы, что в будущем будет еще третий этап проекта "Геология: Возрождение легенды"?— Мы не ожидаем, мы надеемся и готовимся. Дело в том, что программа "Геология: Возрождение легенды" показала себя как эффективный инструмент. Он позволяет концентрировать усилия на приоритетных направлениях, и тактика эта была очень успешна. Если мы берем, допустим, твердые полезные ископаемые, из 15 объектов, по которым была поставлена работа, было достигнуто 15 положительных результатов.— Не планируете ли вы готовить программу по поиску редкоземельных металлов (РЗМ)?— Геологоразведка для редкоземельных металлов — это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности.При этом геологоразведка в отношении ряда редких металлов действительно нужна. В целом ситуация там очень дифференцированная. Есть, например, тантал и ниобий, которыми мы обеспечены. С другой стороны, лития у нас вроде бы много, но прогнозы потребления настолько агрессивны, что за горизонтом 2040 года его уже может начинать не хватать. Поэтому мы постепенно в этом направлении начинаем готовить объекты.Помимо этого нам скоро понадобится олово, полиметаллы, железные руды, важные для экономик арктических регионов, углеводородное сырье.— А ведется ли сейчас достаточная добыча редкоземов?— Примерно 11 миллионов тонн запасов сосредоточены в двух месторождениях: Ловозерском (семь миллионов тонн) в Мурманской области и Томторском в Якутии (четыре миллиона тонн). У первого месторождения несмотря на бедные по качеству руды самый большой потенциал — там есть действующий Ловозерский горно-обогатительный комбинат, а также избыток электроэнергии. На нем добыча исторически ведется.Второе месторождение разделено на несколько участков, самый большой (участок Буранный) с аномально богатыми рудами находится в распределенном фонде недр, объект подготовлен к добыче, но сама добыча там пока не ведется.В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью. Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 миллионах подтвержденных запасов в России.— Сколько всего РЗМ мы могли бы добывать?— Мы и сейчас добываем достаточное количество редких земель и производим из них коллективный концентрат, что в значительной степени могло бы удовлетворить потребности нашей экономики. Но дело в том, что промышленность потребляет не коллективный концентрат, а индивидуальные РЗМ, а промышленной технологии, которая могла бы разделять полученное сырье, у нас пока нет. В итоге мы порошок оксидов РЗМ отправляем за границу и ввозим редкие земли обратно уже в разделенном виде или в виде готовых изделий, редкоземельных магнитов преимущественно. К 2027 году ситуация, видимо, изменится, потому что на Соликамском магниевом заводе решается как раз эта технологическая проблема. Я думаю, на горизонте трех лет РЗМ перестанут быть дефицитными.— Редкоземельные металлы, наряду с другими полезными ископаемыми, в России входят в перечень дефицитных видов сырья. Реально ли для страны обеспечить себя всеми видами дефицитного сырья?— Парадокс состоит в том, что к группе дефицитных видов относятся и те виды сырья, по которым у нас запасы большие. Такая ситуация, например, с ниобием, титаном, редкими землями. Но по другим видам — урану, хрому, марганцу — у нас физически не хватает запасов, чтобы обеспечить требуемый уровень добычи. И там нужно вести геологоразведку. Там, где у нас есть запасы, нужно разбираться, почему они не добываются. Как правило, это связано с недостаточной инфраструктурой, отсутствием рентабельных технологий переработки и мер поддержки. И здесь нужно восстановить всю цепочку. Во-первых, организовать сбыт. Это может быть сделано за счет приоритетного развития потребляющих мощностей, их финансирования, ограничения импорта, который мешает нашему сырью.С точки зрения непосредственно добычи проблем нет. Но в части первичной и глубокой переработки у нас сейчас есть не все технологии. Их нужно постепенно восстанавливать, и Роснедра этим занимаются. У нас на базе Всероссийского института минерального сырья есть геотехнологический центр, который очень хорошо оборудован и пять-шесть таких технологий в год разрабатывает в части первичной переработки.— Глава МЭА Фатих Бироль говорил о недооцененности в мире значения меди для энергоперехода. Как обстоит ситуация с ней в России?— Медь — это основной бенефициар зеленой энергетики. Не редкие земли, не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит потому, что зеленая энергетика — это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями. Есть оценка, что на один МВт установленной мощности ВИЭ нужно примерно пять тонн меди. Это в пять раз больше, чем в тепловой энергетике. Поэтому развивая зеленую энергетику, мы взрываем рынок меди. Он действительно очень устойчиво растет. И медь нужна будет всегда, по крайней мере, в обозримом периоде. В России с медью все достаточно хорошо. У нас примерно 100 миллионов тонн запасов, порядка 1,1 миллиона годовой добычи и примерно 200 тысяч тонн внутреннего потребления. Оставшиеся же объемы экспортируются. То есть мы уже очень крупный экспортер.— В 2024 году прирост запасов нефти в России сократился на 9% и впервые с 2000-х годов оказался лишь на уровне годовой добычи. С чем вы это связываете?— Это правда, но не вся. Другая часть правды состоит в том, что даже этот относительно сниженный объем воспроизводства углеводородов все равно покрывает объем добычи. За последний год мы чуть больше 500 миллионов тонн нефти добыли и столько же, 516 миллионов тонн, получили в качестве прироста. Другое дело, что добываем мы рентабельные запасы, а приращиваем все, и рентабельные, и нерентабельные.Связано это с тем, что геологоразведка является частью процесса, который состоит из сбыта, добычи и, собственно, геологоразведки. Поэтому, если начинаются сложности со сбытом, не зависящие от недропользователей, это влияет по цепочке и на разведку. В целом провала по геологоразведке углеводородов мы не видим. Финансирование компаниями сохраняется выше 300 миллиардов рублей, как и ранее. В 2024 году было 344 миллиарда рублей.— Сейчас компании могут на полигонах отрабатывать технологии для добычи нефтяных трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Сколько действует сейчас лицензий на технологические полигоны? Не планируется ли включить туда и газ?— Сейчас идет оживленная дискуссия по этому вопросу. Мы предоставляем данные о том, что остаточный газ на выработанных месторождениях уже трудно извлекаем. Также очевидно, что к трудноизвлекаемым могут быть отнесены запасы газа, располагающиеся глубже традиционного для Западной Сибири сеноманского горизонта. А дальше правительство принимает решения. Я полагаю, что мы приближаемся к точке принятия решений по применению режима ТРИЗ в отношении наиболее сложных запасов природного газа. Думаю, горизонт ближайшего года – двух. По нефтяным ТРИЗ действует на данный момент 17 лицензий на технологические полигоны.— Ситуация с импортозамещением в геологоразведке с 2022 года стала гораздо лучше. Какие направления оказалось сложнее всего локализовать?— В 2022 году мы начали проводить отраслевой срез и выяснили, что сектор очень дифференцирован. Есть то, где мы были обеспечены вполне прилично, например, транспортом. Есть те направления, где мы были зависимы от импорта, но в последние три года развивались. Например, так произошло с буровыми станками для твердых полезных ископаемых. Если раньше здесь в основном работали западные производители, то сейчас мы видим острую конкуренцию между тремя российскими производителями.В целом там, где к 2022 году уже были какие-то наработки, значительного импортозамещения удалось достичь. Там, где заделов не было, конечно, ситуация более сложная. Речь о направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием. Здесь мы растем медленно, отдельными направлениями, и пока не создали комплексные решения, которые раньше нам предлагали западные компании.Самое сложное пока — это программное обеспечение. В геологоразведке на углеводороды это программы обработки 2D, 3D сейсмики, программы создания трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов. По твердым полезным ископаемым это программные среды горно-геологического моделирования.— Есть геологоразведочное оборудование, которое сейчас разрабатывают наши компании, экспортный потенциал?— Для начала нам нужно все же насытить внутренний рынок. Экспорт же у нас действительно есть, но он осуществляется не в формате поставок оборудования, а в виде работы наших сервисных компаний на отечественных решениях за рубежом. Мы работаем в Африке, Индии, Латинской Америке. В частности, мы одни из мировых лидеров с оригинальными разработками в части геофизических технологий на беспилотных носителях.

https://ria.ru/20221020/internet-1825482540.html

https://ria.ru/20240920/razvedka_nedr-1973806411.html

https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html

https://ria.ru/20250326/krdv-2007572642.html

https://ria.ru/20190410/1552540035.html

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интервью, экономика, россия, донецкая народная республика, санкт-петербург, фатих бироль, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), полиметалл, nordgold