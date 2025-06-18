https://ria.ru/20250618/kazahstan-2023886022.html
Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией
Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией
Казахстан видит большие перспективы в совместном с Россией освоении запасов критического сырья в республике, в частности, редкоземельных металлов, заявил в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T18:30:00+03:00
2025-06-18T18:30:00+03:00
2025-06-19T13:27:00+03:00
пмэф-2025
экономика
цены на нефть
россия
казахстан
москва
даурен абаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002416934_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_de3e491a454bc40d41c3bf626a486ebc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Казахстан видит большие перспективы в совместном с Россией освоении запасов критического сырья в республике, в частности, редкоземельных металлов, заявил в среду казахстанский посол в Москве Даурен Абаев. "Казахстан масштабирует геологоразведочную работу. Только в первом квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. У нас есть такая перспективная ниша, где казахстанский бизнес совместно с российским бизнесом мог бы сейчас работать", - сказал Абаев в рамках бизнес-диалога "Россия-Казахстан" на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, спрос в мире на критическое сырье существенно превышает предложение, и эта тенденция только усиливается. "Мы видим большие перспективы во взаимовыгодном совместном (с Россией - ред..) освоении критического сырья", - добавил дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250418/kazakhstan-2011980949.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002416934_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e182f47e6b8e7826be13457337204391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, казахстан, москва, даурен абаев
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Казахстан, Москва, Даурен Абаев
Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией
Посол Абаев: Казахстан видит перспективы в освоении критического сырья с РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Казахстан видит большие перспективы в совместном с Россией освоении запасов критического сырья в республике, в частности, редкоземельных металлов, заявил в среду казахстанский посол в Москве Даурен Абаев.
"Казахстан масштабирует геологоразведочную работу. Только в первом квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. У нас есть такая перспективная ниша, где казахстанский бизнес совместно с российским бизнесом мог бы сейчас работать", - сказал Абаев в рамках бизнес-диалога "Россия-Казахстан" на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, спрос в мире на критическое сырье существенно превышает предложение, и эта тенденция только усиливается.
"Мы видим большие перспективы во взаимовыгодном совместном (с Россией - ред..) освоении критического сырья", - добавил дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.