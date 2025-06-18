https://ria.ru/20250618/kazahstan-2023886022.html

Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией

Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.06.2025

Посол Казахстана назвал выгодное направление сотрудничества с Россией

Казахстан видит большие перспективы в совместном с Россией освоении запасов критического сырья в республике, в частности, редкоземельных металлов, заявил в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T18:30:00+03:00

2025-06-18T18:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Казахстан видит большие перспективы в совместном с Россией освоении запасов критического сырья в республике, в частности, редкоземельных металлов, заявил в среду казахстанский посол в Москве Даурен Абаев. "Казахстан масштабирует геологоразведочную работу. Только в первом квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. У нас есть такая перспективная ниша, где казахстанский бизнес совместно с российским бизнесом мог бы сейчас работать", - сказал Абаев в рамках бизнес-диалога "Россия-Казахстан" на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, спрос в мире на критическое сырье существенно превышает предложение, и эта тенденция только усиливается. "Мы видим большие перспективы во взаимовыгодном совместном (с Россией - ред..) освоении критического сырья", - добавил дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, цены на нефть, россия, казахстан, москва, даурен абаев