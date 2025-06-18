https://ria.ru/20250618/kareliya-2023629642.html

Карельский камень будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

Карельский камень будут использовать при реставрации Исаакиевского собора - РИА Новости, 18.06.2025

Карельский камень будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

Карельский камень планируют использовать при реставрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, этот вопрос глава региона Артур Парфенчиков обсудил на ПМЭФ,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:51:00+03:00

2025-06-18T16:51:00+03:00

2025-06-18T16:51:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

юрий мудров

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Карельский камень планируют использовать при реставрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, этот вопрос глава региона Артур Парфенчиков обсудил на ПМЭФ, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия. Вопрос был обсужден во время встречи Парфенчикова и директора Исаакиевского собора Юрия Мудрова. Реставрационные работы начались в прошлом году. Среди многих выдающихся памятников архитектуры культурной столицы России Исаакиевский собор выделяется тем, что при его возведении и в отделке широко применялись различные породы цветного камня. Здесь использовались тивдийский и рускеальский мрамор, шокшинский кварцит, брекчия и шунгитовый сланец, добытые на территории Карелии. Так как рускеальский мрамор в настоящее время не добывается, прорабатываются альтернативные варианты. В частности, будут рассматриваться образцы мрамора, который начнут добывать в Карелии "Прионежская горная компания". Соглашение о реализации инвестпроекта по добыче и переработке в республике гранитного мрамора в среду подписали глава Карелии и председатель Совета директоров ООО "Прионежская горная компания" Валентин Татура. Разработка карьера ведется на месторождении "Ковадъярви" в Пряжинском районе, а камнеобрабатывающее производство будет открыто в Питкярантском округе. Стоимость проекта составит более 900 миллионов рублей, будет создано 102 новых рабочих места. "Возрождение добычи мрамора – большое событие для всего Северо-Запада. Выражаю надежду, что при реставрации Исаакиевского собора выбор будет сделан в пользу карельского камня. Это проект общенационального значения, и Карелия готова внести в него свой вклад", – заявил Парфенчиков. В ходе встречи с руководством Исаакиевского собора были осмотрены объекты, на которых идут реставрационные работы.

https://ria.ru/20250618/kareliya-2023555001.html

https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html

республика карелия

санкт-петербург

россия

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республика карелия, артур парфенчиков, юрий мудров, санкт-петербург, россия