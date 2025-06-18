https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023717230.html

Защита бизнесмена Карапетяна обжалует его арест

Защита бизнесмена Карапетяна обжалует его арест - РИА Новости, 18.06.2025

Защита бизнесмена Карапетяна обжалует его арест

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна заявила о решении обжаловать его двухмесячный арест. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:51:00+03:00

2025-06-18T22:51:00+03:00

2025-06-18T23:06:00+03:00

армения

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна заявила о решении обжаловать его двухмесячный арест."Решение суда о двухмесячном аресте незаконное и будет обжаловано", - говорится в заявлении команды адвокатов.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. На следующий день суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023666688.html

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Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте. Требует ареста бизнесмена армянский СК, обвиняя Карапетяна в призывах к захвату власти. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным. К зданию также стянуты силы полиции, одна из прилегающих к суду улиц перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-18T22:51 true PT0M08S

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