https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023715142.html

Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца

Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца - РИА Новости, 18.06.2025

Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца

Суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти в Армении, сообщила его адвокат Лиана... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:42:00+03:00

2025-06-18T22:42:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти в Армении, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна на два месяца", — сказала она. По ее словам, решение полностью незаконное.Как заявили в пресс-службе офиса Карапетяна, выдвинутые в его адрес обвинения не имеют ни юридической, ни фактической основы. Там отметили, что попытки представить гражданскую позицию предпринимателя как угрозу государственному строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023610223.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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