Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось
В Ереване завершилось заседание суда по делу главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Заседание суда в Ереване по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну завершено, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
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"Заседание завершилось, суд удалился в совещательную комнату", — сказала адвокат. По ее словам, время оглашения решения пока неизвестно.
Российскому предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Вину он не признает.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.
Премьер Армении Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Глава кабмина предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- На этом фоне Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
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17 июня, 19:55