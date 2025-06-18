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Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось - РИА Новости, 18.06.2025
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19:38 18.06.2025 (обновлено: 22:09 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023685938.html
Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось
Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось - РИА Новости, 18.06.2025
Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось
Заседание суда в Ереване по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну завершено, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 18.06.2025
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2025-06-18T22:09:00+03:00
преследование карапетяна в армении
ереван
армения
россия
никол пашинян
самвел карапетян
ташир
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Заседание суда в Ереване по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну завершено, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.&quot;Заседание завершилось, суд удалился в совещательную комнату&quot;, — сказала адвокат. По ее словам, время оглашения решения пока неизвестно.Российскому предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Вину он не признает. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023610223.html
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Комментарий племянника Самвела Карапетяна
Самвела Карапетяна его племянник Нарек
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преследование карапетяна в армении , ереван, армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, ташир , следственный комитет россии (ск рф)
Преследование Карапетяна в Армении , Ереван, Армения, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Ташир , Следственный комитет России (СК РФ)
Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось

В Ереване завершилось заседание суда по делу главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Заседание суда в Ереване по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну завершено, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
«

"Заседание завершилось, суд удалился в совещательную комнату", — сказала адвокат. По ее словам, время оглашения решения пока неизвестно.

Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 15:44
Российскому предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Вину он не признает.

Преследование Карапетяна в Армении

Премьер Армении Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Глава кабмина предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • На этом фоне Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
Преследование Карапетяна в АрменииЕреванАрменияРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянТаширСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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