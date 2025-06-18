https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023685938.html

Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось

Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось - РИА Новости, 18.06.2025

Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна завершилось

Заседание суда в Ереване по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну завершено, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:38:00+03:00

2025-06-18T19:38:00+03:00

2025-06-18T22:09:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Заседание суда в Ереване по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну завершено, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян."Заседание завершилось, суд удалился в совещательную комнату", — сказала адвокат. По ее словам, время оглашения решения пока неизвестно.Российскому предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Вину он не признает. Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023610223.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

преследование карапетяна в армении , ереван, армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, ташир , следственный комитет россии (ск рф)