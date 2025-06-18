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Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
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Религия
 
18:27 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023666688.html
Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна
Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, центр которой расположен в Москве, архиепископ Езрас пришел в среду к зданию суда в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:27:00+03:00
2025-06-18T18:27:00+03:00
религия
армения
ереван
москва
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, центр которой расположен в Москве, архиепископ Езрас пришел в среду к зданию суда в Ереване, где проходит заседание по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Его защита считает судебное преследование незаконным. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду. "Выражаем поддержку нашему национальному благотворителю Самвелу Карапетяну, который своей жизнью и делами засвидетельствовал, что является истинным христианином, исключительным патриотом, ибо его вера подтверждена делами. Его патриотизм и любовь к народу засвидетельствованы реализацией сотен значимых проектов во благо народа", - цитирует пресс-служба архиепископа Езраса. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023414258.html
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html
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армения, ереван, москва, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Ереван, Москва, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении
Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна

Архиепископ Езрас пришел к зданию суда в Ереване, чтобы поддержать Карапетяна

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, центр которой расположен в Москве, архиепископ Езрас пришел в среду к зданию суда в Ереване, где проходит заседание по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Его защита считает судебное преследование незаконным. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Карапетян пообещал бороться за святыни армянского народа
17 июня, 20:10
«
"Выражаем поддержку нашему национальному благотворителю Самвелу Карапетяну, который своей жизнью и делами засвидетельствовал, что является истинным христианином, исключительным патриотом, ибо его вера подтверждена делами. Его патриотизм и любовь к народу засвидетельствованы реализацией сотен значимых проектов во благо народа", - цитирует пресс-служба архиепископа Езраса.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комментарий племянника Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию
17 июня, 22:08
 
РелигияАрменияЕреванМоскваСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширСледственный комитет России (СК РФ)Преследование Карапетяна в Армении
 
 
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