https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023666688.html

Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна

Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025

Архиепископ Езрас пришел к зданию суда, чтобы поддержать Карапетяна

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, центр которой расположен в Москве, архиепископ Езрас пришел в среду к зданию суда в РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:27:00+03:00

2025-06-18T18:27:00+03:00

2025-06-18T18:27:00+03:00

религия

армения

ереван

москва

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, центр которой расположен в Москве, архиепископ Езрас пришел в среду к зданию суда в Ереване, где проходит заседание по избранию меры пресечения главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Его защита считает судебное преследование незаконным. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду. "Выражаем поддержку нашему национальному благотворителю Самвелу Карапетяну, который своей жизнью и делами засвидетельствовал, что является истинным христианином, исключительным патриотом, ибо его вера подтверждена делами. Его патриотизм и любовь к народу засвидетельствованы реализацией сотен значимых проектов во благо народа", - цитирует пресс-служба архиепископа Езраса. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023414258.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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