https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023654373.html

Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат

Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат - РИА Новости, 18.06.2025

Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат

Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:54:00+03:00

2025-06-18T12:54:00+03:00

2025-06-18T17:58:00+03:00

армения

самвел карапетян

следственный комитет россии (ск рф)

преследование карапетяна в армении

ереван

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. "Время заседания суда неизвестно, дежурный суд - резиденция в Аване", - отметил Акопян. По его словам, ходатайства в письменном виде сторона защиты пока не получила, но ей известно, что рассмотрение ходатайства будет.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023522555.html

армения

ереван

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , ереван