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Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат - РИА Новости, 18.06.2025
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12:54 18.06.2025 (обновлено: 17:58 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023654373.html
Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат
Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат - РИА Новости, 18.06.2025
Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат
Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:54:00+03:00
2025-06-18T17:58:00+03:00
армения
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
преследование карапетяна в армении
ереван
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. "Время заседания суда неизвестно, дежурный суд - резиденция в Аване", - отметил Акопян. По его словам, ходатайства в письменном виде сторона защиты пока не получила, но ей известно, что рассмотрение ходатайства будет.
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023522555.html
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армения, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , ереван
Армения, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении , Ереван
Суд по мере пресечения Карапетяну состоится в Ереване, заявил адвокат

Адвокат Акопян: суд о мере пресечения Карапетяну пройдет в Ереване в районе Аван

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт.
«
"Время заседания суда неизвестно, дежурный суд - резиденция в Аване", - отметил Акопян.
По его словам, ходатайства в письменном виде сторона защиты пока не получила, но ей известно, что рассмотрение ходатайства будет.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Вчера, 11:21
 
АрменияСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)Преследование Карапетяна в АрменииЕреван
 
 
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