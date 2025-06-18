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Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело

Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело - РИА Новости, 18.06.2025

Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело

Сотни человек собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство об аресте бизнесмена, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:44:00+03:00

2025-06-18T15:44:00+03:00

2025-06-18T15:56:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сотни человек собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство об аресте бизнесмена, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти и требует его ареста. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным. К зданию суда пришли политические деятели, представители духовенства. Туда же стянуты крупные силы полиции, прилегающая к зданию суда улица перекрыта силовиками. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать компанию "Электросети Армении".* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте. Требует ареста бизнесмена армянский СК, обвиняя Карапетяна в призывах к захвату власти. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным. К зданию также стянуты силы полиции, одна из прилегающих к суду улиц перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-18T15:44 true PT0M08S

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