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Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело - РИА Новости, 18.06.2025
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15:44 18.06.2025 (обновлено: 15:56 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023610223.html
Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело
Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело - РИА Новости, 18.06.2025
Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело
Сотни человек собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство об аресте бизнесмена, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:56:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сотни человек собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство об аресте бизнесмена, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти и требует его ареста. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным. К зданию суда пришли политические деятели, представители духовенства. Туда же стянуты крупные силы полиции, прилегающая к зданию суда улица перекрыта силовиками. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать компанию "Электросети Армении".* запрещена в РФ как экстремистская
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Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване
Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте. Требует ареста бизнесмена армянский СК, обвиняя Карапетяна в призывах к захвату власти. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным. К зданию также стянуты силы полиции, одна из прилегающих к суду улиц перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), facebook, электросети армении, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Следственный комитет России (СК РФ), Facebook, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело

Сотни людей собрались у здания суда в Ереване, где рассматривают дело Карапетяна

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сотни человек собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство об аресте бизнесмена, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти и требует его ареста. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян
Полицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний Ташир Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Полицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян
К зданию суда пришли политические деятели, представители духовенства. Туда же стянуты крупные силы полиции, прилегающая к зданию суда улица перекрыта силовиками.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать компанию "Электросети Армении".
* запрещена в РФ как экстремистская
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
В миреАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянСледственный комитет России (СК РФ)FacebookЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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