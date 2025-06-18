Рейтинг@Mail.ru
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 18.06.2025 (обновлено: 12:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023522555.html
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении - РИА Новости, 18.06.2025
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, заявила адвокат... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:21:00+03:00
2025-06-18T12:38:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
ташир
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, заявила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян."Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти посредством СМИ. Это статья предусматривает штраф, общественные работы и относится к преступлению средней тяжести, и ходатайствовать арест по этой статье — полное беззаконие", — сказала она.Сегодня должен пройти суд по избранию бизнесмену меры пресечения. Вину он не признает.Как заявили в пресс-службе офиса Карапетяна, выдвинутые в его адрес обвинения не имеют ни юридической, ни фактической основы. Там отметили, что попытки представить гражданскую позицию предпринимателя как угрозу государственному строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Комментарий племянника Самвела Карапетяна
Самвела Карапетяна его племянник Нарек
2025-06-18T11:21
true
PT0M55S
Самвел Карапетян вышел из дома в и сел в полицейскую машину
Российский предприниматель Самвел Карапетян вышел из своего дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-18T11:21
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, ташир , мария захарова, россия, ереван
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Ташир , Мария Захарова, Россия, Ереван
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, заявила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян.
"Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти посредством СМИ. Это статья предусматривает штраф, общественные работы и относится к преступлению средней тяжести, и ходатайствовать арест по этой статье — полное беззаконие", — сказала она.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов
Вчера, 10:39
Сегодня должен пройти суд по избранию бизнесмену меры пресечения. Вину он не признает.
Как заявили в пресс-службе офиса Карапетяна, выдвинутые в его адрес обвинения не имеют ни юридической, ни фактической основы. Там отметили, что попытки представить гражданскую позицию предпринимателя как угрозу государственному строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.

Преследование Карапетяна в Армении

Премьер Армении Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Глава кабмина предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • На этом фоне Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
В миреАрменияСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьТаширМария ЗахароваРоссияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала