https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023522555.html

Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении - РИА Новости, 18.06.2025

Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, заявила адвокат... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:21:00+03:00

2025-06-18T11:21:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, заявила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян."Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти посредством СМИ. Это статья предусматривает штраф, общественные работы и относится к преступлению средней тяжести, и ходатайствовать арест по этой статье — полное беззаконие", — сказала она.Сегодня должен пройти суд по избранию бизнесмену меры пресечения. Вину он не признает.Как заявили в пресс-службе офиса Карапетяна, выдвинутые в его адрес обвинения не имеют ни юридической, ни фактической основы. Там отметили, что попытки представить гражданскую позицию предпринимателя как угрозу государственному строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия. Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html

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Комментарий племянника Самвела Карапетяна Самвела Карапетяна его племянник Нарек 2025-06-18T11:21 true PT0M55S

Самвел Карапетян вышел из дома в и сел в полицейскую машину Российский предприниматель Самвел Карапетян вышел из своего дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-18T11:21 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, ташир , мария захарова, россия, ереван