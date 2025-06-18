https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html

Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов

Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов - РИА Новости, 18.06.2025

Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов

Крупный российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян на фоне преследований в Армении заявил, что никогда не откажется от своих принципов и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:39:00+03:00

2025-06-18T10:39:00+03:00

2025-06-18T11:00:00+03:00

армения

самвел карапетян

в мире

никол пашинян

ташир

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

россия

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ЕРЕВАН , 18 июн - РИА Новости. Крупный российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян на фоне преследований в Армении заявил, что никогда не откажется от своих принципов и ценностей.Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах."Я никогда не откажусь от своих принципов и ценностей, потому что в их основе – сама Армения, безграничное уважение и любовь к своей Родине, нашим традициям, нашей истории, нашей Церкви... Моя Родина и соотечественники всегда были в центре моего внимания, в центре моей жизни и деятельности моей семьи. Так было, есть и будет всегда", - говорится в заявлении Карапетяна, текст которого представила компания "Ташир".По его словам, вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность властей страны. "Искренняя ненависть к Армянской апостольской церкви, безразличное отношение к национальным ценностям, нетерпимость к здоровой критике, болезненное стремление жестоко подавлять любое инакомыслие — вот, к сожалению, неполный перечень "качеств" этой власти. Но Армения всегда славилась прежде всего своими принципиальными и бесстрашными сыновьями, и пока не родилась ни одна власть, способная их сломить. Вчера многие люди выступили против несправедливости, и я искренне благодарю", - отметил Карапетян.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023488837.html

https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, самвел карапетян, в мире, никол пашинян, ташир , армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , россия