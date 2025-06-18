https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023488837.html

Верующие требуют от Армении прекратить произвол в отношении Карапетяна

Верующие требуют от Армении прекратить произвол в отношении Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025

Верующие требуют от Армении прекратить произвол в отношении Карапетяна

Верующие Армянской апостольской церкви (ААЦ) в России требуют прекратить произвол в отношении главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:45:00+03:00

2025-06-18T09:45:00+03:00

2025-06-18T10:44:00+03:00

религия

армения

россия

самвел карапетян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023425818_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82724534c3f23abfd8b50f983306788b.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верующие Армянской апостольской церкви (ААЦ) в России требуют прекратить произвол в отношении главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, говорится в заявлении Российской и Ново-Нахичеванской епархии в Telegram-канале Армянской церкви в Москве."Объединенные Армянской апостольской церковью, мы, российские армяне, чада Российской и Ново-Нахичеванской епархии, с возмущением узнали о новом акте мстительности со стороны властей Армении.... Мы настоятельно требуем от властей Армении прекратить произвол и выполнять свои прямые обязанности по сохранению законности и национального единства... Мы решительно осуждаем подобное поведение, компрометирующее армянскую нацию как носительницу древней культуры", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армянской церкви в Москве.В заявлении подчеркивается, что премьер-министр Никол Пашинян и представители правящей партии, "поставив себя выше закона, с помощью грубой силы нагнетают атмосферу страха, стремятся подавить голоса защитников национальных и духовных ценностей, на каждом шагу унижая страну и ее граждан, ведя общество к расколу".В Российской и Ново-Нахичеванской епархии отметили, что глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, у которого накануне прошли обыски в доме в Ереване, истинно верующий человек, который выразил приверженность Армянской церкви и ее предстоятелю-католикосу всех армян Гарегину II."Больно и обидно, что власти развязали кампанию против Карапетяна, человека, который ничего не пожалел для сохранения нации и страны и своими добрыми, патриотичными деяниями заслужил репутацию национального благотворителя, человека, которого иначе как национальным достоянием не назвать. С первых дней становления республики С.С. Карапетян служил ее чести и процветанию, был одним из флагманов прогресса Армении и поборником русско-армянских связей", - говорится в заявлении.Верующие Армянской церкви в России призвали власти в Армении предпринять действенные меры безопасности для пресечения геополитических угроз в регионе, "которые могут стать фатальными для Армянского государства".Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/sk-2023502969.html

https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html

https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у дома Самвела Карапетяна Ситуация у дома Самвела Карапетяна 2025-06-18T09:45 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, россия, самвел карапетян