https://ria.ru/20250618/kallas-2023586601.html
Каллас сделала грубый выпад в адрес России
Каллас сделала грубый выпад в адрес России - РИА Новости, 18.06.2025
Каллас сделала грубый выпад в адрес России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила в соцсети X, что Россия на сегодняшний день якобы не способна одолеть НАТО и Евросоюз. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила в соцсети X, что Россия на сегодняшний день якобы не способна одолеть НАТО и Евросоюз."Трудные времена требуют твердой решимости. Сегодня у России нет шансов против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе", — считает она.Ранее сама Каллас посоветовала членам ЕС начать учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.В начале июня Рюттена конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Генсек НАТОв последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250618/kallas-2023571756.html
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россия, украина, лондон, кайя каллас, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Лондон, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, В мире
Каллас сделала грубый выпад в адрес России
Каллас считает, что у России нет шансов против НАТО и ЕС