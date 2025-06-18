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"Сходит с ума". На Западе набросились на Каллас из-за ее слов о России - РИА Новости, 18.06.2025
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13:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kallas-2023571756.html
"Сходит с ума". На Западе набросились на Каллас из-за ее слов о России
"Сходит с ума". На Западе набросились на Каллас из-за ее слов о России - РИА Новости, 18.06.2025
"Сходит с ума". На Западе набросились на Каллас из-за ее слов о России
Главе европейской дипломатии Кае Каллас не дает покоя тот факт, что Россия может взять на себя посредническую роль в ирано-израильском конфликте, заявил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:47:00+03:00
2025-06-18T13:47:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
кайя каллас
иран
россия
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.Главе европейской дипломатии Кае Каллас не дает покоя тот факт, что Россия может взять на себя посредническую роль в ирано-израильском конфликте, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Кая Каллас сходит с ума от мысли, что Путин может играть своего рода посредническую роль между Ираном и Израилем", — написал он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Во вторник в МИД России заявили, что Москва готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, кайя каллас, иран, россия, израиль, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Кайя Каллас, Иран, Россия, Израиль, В мире
"Сходит с ума". На Западе набросились на Каллас из-за ее слов о России

Христофору: Каллас запаниковала из-за идеи посредничества РФ на Ближнем Востоке

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.Главе европейской дипломатии Кае Каллас не дает покоя тот факт, что Россия может взять на себя посредническую роль в ирано-израильском конфликте, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Кая Каллас сходит с ума от мысли, что Путин может играть своего рода посредническую роль между Ираном и Израилем", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского
Вчера, 12:20
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
Во вторник в МИД России заявили, что Москва готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 08:51
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеКайя КалласИранРоссияИзраильВ мире
 
 
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