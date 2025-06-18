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"Придется учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России - РИА Новости, 18.06.2025
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12:25 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kallas-2023548641.html
"Придется учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
"Придется учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России - РИА Новости, 18.06.2025
"Придется учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала учить русский язык в случае прекращения поставок помощи Украине, ее слова передает Guardian. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:25:00+03:00
2025-06-18T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала учить русский язык в случае прекращения поставок помощи Украине, ее слова передает Guardian."Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, то нам всем следует начать учить русский язык", — заявила эстонский политик.В начале июня Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.
https://ria.ru/20250618/karni-2023504643.html
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в мире, россия, украина, лондон, марк рютте, кайя каллас, нато
В мире, Россия, Украина, Лондон, Марк Рютте, Кайя Каллас, НАТО
"Придется учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России

Каллас посоветовала учить русский язык в случае остановки помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала учить русский язык в случае прекращения поставок помощи Украине, ее слова передает Guardian.
«
"Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, то нам всем следует начать учить русский язык", — заявила эстонский политик.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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В начале июня Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.
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В миреРоссияУкраинаЛондонМарк РюттеКайя КалласНАТО
 
 
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