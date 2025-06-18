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Министр обороны Израиля заявил об уничтожении штаба безопасности в Иране - РИА Новости, 18.06.2025
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16:55 18.06.2025 (обновлено: 17:00 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023630907.html
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении штаба безопасности в Иране
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении штаба безопасности в Иране - РИА Новости, 18.06.2025
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении штаба безопасности в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана, Израиль продолжит наносить удары по "символам власти" иранского режима, заявил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:55:00+03:00
2025-06-18T17:00:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
исраэль кац
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана, Израиль продолжит наносить удары по "символам власти" иранского режима, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. "Истребители ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима - центральный репрессивный орган иранского диктатора. Как и обещали, мы продолжаем наносить удары по символам власти и бить по режиму аятолл повсюду", - написал политик в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба израильской армии заявила, что наносит удары по военным объектам в Тегеране. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/izrail-2023629793.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023305870.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), исраэль кац, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исраэль Кац, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении штаба безопасности в Иране

Минобороны Израиля сообщило об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана, Израиль продолжит наносить удары по "символам власти" иранского режима, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.
"Истребители ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима - центральный репрессивный орган иранского диктатора. Как и обещали, мы продолжаем наносить удары по символам власти и бить по режиму аятолл повсюду", - написал политик в своем Telegram-канале.
Разрушения в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты
Вчера, 16:51
Ранее пресс-служба израильской армии заявила, что наносит удары по военным объектам в Тегеране.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением
17 июня, 12:51
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Исраэль КацВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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