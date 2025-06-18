Министр обороны Израиля заявил об уничтожении штаба безопасности в Иране
Минобороны Израиля сообщило об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана, Израиль продолжит наносить удары по "символам власти" иранского режима, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.
"Истребители ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима - центральный репрессивный орган иранского диктатора. Как и обещали, мы продолжаем наносить удары по символам власти и бить по режиму аятолл повсюду", - написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба израильской армии заявила, что наносит удары по военным объектам в Тегеране.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.