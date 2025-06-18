https://ria.ru/20250618/izrail-2023611783.html

Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ

Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, сообщила в среду пресс-служба армии. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:48:00+03:00

2025-06-18T15:48:00+03:00

2025-06-18T16:00:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, сообщила в среду пресс-служба армии."В настоящее время ВВС наносят удары по военным объектам, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/obekt-2023605985.html

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иран, израиль, в мире, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте