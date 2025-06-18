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Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 18.06.2025
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15:48 18.06.2025 (обновлено: 16:00 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023611783.html
Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ
Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 18.06.2025
Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, сообщила в среду пресс-служба армии. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:48:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
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израиль
в мире
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, сообщила в среду пресс-служба армии."В настоящее время ВВС наносят удары по военным объектам, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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иран, израиль, в мире, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Израиль, В мире, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран
Дым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент наносит удары по военным объектам Ирана в Тегеране, сообщила в среду пресс-служба армии.
"В настоящее время ВВС наносят удары по военным объектам, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ
Вчера, 15:29
 
ИранИзраильВ миреТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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