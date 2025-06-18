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Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны - РИА Новости, 18.06.2025
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Туризм
 
12:42 18.06.2025 (обновлено: 13:19 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023551685.html
Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны
Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны - РИА Новости, 18.06.2025
Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны
Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы для иностранных путешественников, желающих выехать из страны, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.06.2025
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2025-06-18T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы для иностранных путешественников, желающих выехать из страны, сообщили в ведомстве.Через принимающих туроператоров, гостиницы, гидов и различные цифровые платформы была распространена цифровая регистрационная форма, которую нужно заполнить.В настоящее время в Израиле находится около 38 тысяч туристов из разных стран.Все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет открыты, и некоторые путешественники пользуются этими маршрутами для выезда.Для справок можно обращаться на английском языке и на иврите в виртуальный офис Министерства туризма Израиля, который работает круглосуточно.Контактная информация: virtual@goisrael.gov.il и WhatsApp по номеру телефона: +972-53-583-5808Министерство поддерживает связь с профессионалами туротрасли Израиля, включая гостиницы и другие объекты размещения, для поиска туристов, которым требуется помощь в связи со сложившейся ситуацией.
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новости - туризм, туризм, израиль, иордания, египет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Израиль, Иордания, Египет, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, туристы

Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны

© РИА Новости / Мария Селиванова Рассвет в городе Эйлат в Израиле
 Рассвет в городе Эйлат в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы для иностранных путешественников, желающих выехать из страны, сообщили в ведомстве.
Через принимающих туроператоров, гостиницы, гидов и различные цифровые платформы была распространена цифровая регистрационная форма, которую нужно заполнить.
В настоящее время в Израиле находится около 38 тысяч туристов из разных стран.
Все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет открыты, и некоторые путешественники пользуются этими маршрутами для выезда.
Для справок можно обращаться на английском языке и на иврите в виртуальный офис Министерства туризма Израиля, который работает круглосуточно.
Контактная информация: virtual@goisrael.gov.il и WhatsApp по номеру телефона: +972-53-583-5808
Министерство поддерживает связь с профессионалами туротрасли Израиля, включая гостиницы и другие объекты размещения, для поиска туристов, которым требуется помощь в связи со сложившейся ситуацией.
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