https://ria.ru/20250618/izrail-2023551685.html

Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны

Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны - РИА Новости, 18.06.2025

Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы из страны

Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы для иностранных путешественников, желающих выехать из страны, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:42:00+03:00

2025-06-18T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Министерство туризма Израиля открыло запись на вывозные рейсы для иностранных путешественников, желающих выехать из страны, сообщили в ведомстве.Через принимающих туроператоров, гостиницы, гидов и различные цифровые платформы была распространена цифровая регистрационная форма, которую нужно заполнить.В настоящее время в Израиле находится около 38 тысяч туристов из разных стран.Все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет открыты, и некоторые путешественники пользуются этими маршрутами для выезда.Для справок можно обращаться на английском языке и на иврите в виртуальный офис Министерства туризма Израиля, который работает круглосуточно.Контактная информация: virtual@goisrael.gov.il и WhatsApp по номеру телефона: +972-53-583-5808Министерство поддерживает связь с профессионалами туротрасли Израиля, включая гостиницы и другие объекты размещения, для поиска туристов, которым требуется помощь в связи со сложившейся ситуацией.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, израиль, иордания, египет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, туристы