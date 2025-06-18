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Израиль сообщил о потере беспилотника в Иране

Израиль сообщил о потере беспилотника в Иране - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль сообщил о потере беспилотника в Иране

Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал в воздушном пространстве Ирана, пострадавших и риска утечки информации нет, сообщила в среду пресс-служба армии. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:19:00+03:00

2025-06-18T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал в воздушном пространстве Ирана, пострадавших и риска утечки информации нет, сообщила в среду пресс-служба армии."Во время оперативной деятельности по беспилотнику израильских ВВС была выпущена ракета класса "земля-воздух". Беспилотник упал в Иране. Сообщений о пострадавших нет, риска утечки информации также нет", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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Кадры с якобы сбитым израильским БПЛА Hermes по иранскому ТВ Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским БПЛА Hermes 2025-06-18T11:19 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире