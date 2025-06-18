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WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"

WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела" - РИА Новости, 18.06.2025

WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"

Противоракетные комплексы "Стрела" заканчиваются у Израиля, США знают о нехватке уже несколько месяцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:36:00+03:00

2025-06-18T09:36:00+03:00

2025-06-18T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Противоракетные комплексы "Стрела" заканчиваются у Израиля, США знают о нехватке уже несколько месяцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. "У Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела"..., что вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности, если конфликт не будет разрешен в ближайшее время", - говорится в публикации. По словам чиновника, США знают о проблемах с израильскими комплексами ПРО уже несколько месяцев. При этом Пентагон с начала эскалации в июне стал отправлять больше противоракетных систем Израилю. "Теперь есть обеспокоенность и в том, что противоракетные комплексы кончатся и у США", - добавляет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, сша, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте