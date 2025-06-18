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WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела" - РИА Новости, 18.06.2025
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09:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/izrail-2023486187.html
WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"
WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела" - РИА Новости, 18.06.2025
WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"
Противоракетные комплексы "Стрела" заканчиваются у Израиля, США знают о нехватке уже несколько месяцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:36:00+03:00
2025-06-18T09:36:00+03:00
в мире
израиль
иран
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казем джалали
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Противоракетные комплексы "Стрела" заканчиваются у Израиля, США знают о нехватке уже несколько месяцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. "У Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела"..., что вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности, если конфликт не будет разрешен в ближайшее время", - говорится в публикации. По словам чиновника, США знают о проблемах с израильскими комплексами ПРО уже несколько месяцев. При этом Пентагон с начала эскалации в июне стал отправлять больше противоракетных систем Израилю. "Теперь есть обеспокоенность и в том, что противоракетные комплексы кончатся и у США", - добавляет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, сша, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Казем Джалали, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"

WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела", США об этом знают

© Getty Images / Anadolu / Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Противоракетные комплексы "Стрела" заканчиваются у Израиля, США знают о нехватке уже несколько месяцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела"..., что вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности, если конфликт не будет разрешен в ближайшее время", - говорится в публикации.
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Новые цели": ответ Ирана вынудил Израиль сменить приоритеты
Вчера, 08:00
По словам чиновника, США знают о проблемах с израильскими комплексами ПРО уже несколько месяцев. При этом Пентагон с начала эскалации в июне стал отправлять больше противоракетных систем Израилю.
"Теперь есть обеспокоенность и в том, что противоракетные комплексы кончатся и у США", - добавляет издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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08:00
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Египет призвал Израиль и Иран прекратить боевые действия
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В миреИзраильИранСШАКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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