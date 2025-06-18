WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"
WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела", США об этом знают
© Getty Images / Anadolu / Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
© Getty Images / Anadolu / Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Противоракетные комплексы "Стрела" заканчиваются у Израиля, США знают о нехватке уже несколько месяцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"У Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела"..., что вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности, если конфликт не будет разрешен в ближайшее время", - говорится в публикации.
"Теперь есть обеспокоенность и в том, что противоракетные комплексы кончатся и у США", - добавляет издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.