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ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги - РИА Новости, 18.06.2025
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06:29 18.06.2025 (обновлено: 06:37 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023463617.html
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги - РИА Новости, 18.06.2025
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги
ВВС Израиля перехватили летевшую с востока подозрительную воздушную цель после объявления тревоги на севере страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:29:00+03:00
2025-06-18T06:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили летевшую с востока подозрительную воздушную цель после объявления тревоги на севере страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Ранее в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги на севере Израиля."После сирен... в ряде районов на севере Израиля после проникновения вражеского воздушного судна ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, перелетевшую с востока", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги

ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили летевшую с востока подозрительную воздушную цель после объявления тревоги на севере страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги на севере Израиля.
"После сирен... в ряде районов на севере Израиля после проникновения вражеского воздушного судна ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, перелетевшую с востока", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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