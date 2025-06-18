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ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги - РИА Новости, 18.06.2025
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги
ВВС Израиля перехватили летевшую с востока подозрительную воздушную цель после объявления тревоги на севере страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:29:00+03:00
2025-06-18T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили летевшую с востока подозрительную воздушную цель после объявления тревоги на севере страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Ранее в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги на севере Израиля."После сирен... в ряде районов на севере Израиля после проникновения вражеского воздушного судна ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, перелетевшую с востока", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги
ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили воздушную цель с востока после объявления тревоги