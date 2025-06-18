https://ria.ru/20250618/istochnik-2023655791.html

Источник раскрыл детали конфликта на Алтае, при котором пострадал ребенок

Источник раскрыл детали конфликта на Алтае, при котором пострадал ребенок - РИА Новости, 18.06.2025

Источник раскрыл детали конфликта на Алтае, при котором пострадал ребенок

Конфликт двух жительниц Алтайского края, при котором пострадала двухмесячная девочка, произошел из-за мужчины, который является супругом одной из них, а со... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:02:00+03:00

2025-06-18T18:02:00+03:00

2025-06-18T18:02:00+03:00

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БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Конфликт двух жительниц Алтайского края, при котором пострадала двухмесячная девочка, произошел из-за мужчины, который является супругом одной из них, а со второй завел роман, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором женщина в Барнауле нападает на маму с грудным ребенком в коляске и начинает ее избивать. В результате малыш выпадает на землю и плачет. Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, пострадавший ребенок - двухмесячная девочка, её доставили в больницу, однако госпитализация не потребовалась. По данным СУСК по региону, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). "Нападавшая женщина - молодая, 2003 года рождения, она специально пригласила мать ребенка на встречу, чтобы поговорить с ней. "Хулиганка" рассказывает, что уже несколько лет является любовницей мужа второй женщины. А обсудить она хотела вопрос о том, почему та не отпускает мужчину из семьи и рожает ему детей", - сказал собеседник. По данным источника, у мужчины и его супруги двое маленьких совместных детей, один из которых и находился в коляске во время конфликта. "У ребенка ушибы мягких тканей, его мать о повреждениях не заявляла", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250605/strelba-2021035530.html

https://ria.ru/20250417/sud-2011749795.html

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происшествия, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, россия