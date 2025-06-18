https://ria.ru/20250618/issledovanie-2023703412.html

Исследование: молодежь превосходит поколение 45+ по инвестактивности

Исследование: молодежь превосходит поколение 45+ по инвестактивности - РИА Новости, 18.06.2025

Исследование: молодежь превосходит поколение 45+ по инвестактивности

Индекс сберегательно-инвестиционной активности российской молодежи (ИСИАР) выше, чем у более старших возрастных групп, отмечается в новой волне совместного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Индекс сберегательно-инвестиционной активности российской молодежи (ИСИАР) выше, чем у более старших возрастных групп, отмечается в новой волне совместного исследования ПСБ, НИФИ Минфина России и Аналитического центра НАФИ, результаты были представлены в среду в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Если средний ИСИАР по стране составляет 52,5 пункта из 100 возможных, то у молодежи он равен 60. Молодежь опережает другие возрастные группы практически по всем показателям – у них самый высокий рейтинг за счет позитивных оценок будущих перспектив рынка, а также относительно низких барьеров и высокого уровня доверия к игрокам финансового рынка. При этом по уровню инвестиционной и сберегательной грамотности молодые люди лишь немногим отстают от возрастной группы 35-44 года. Поколение 45+, наоборот, отстает по всем компонентам, особенно заметно – в доверии к финансовым институтам и в отсутствии барьеров: люди старшего возраста чаще сомневаются в надежности рынка, оценивают риски выше и меньше готовы к освоению новых инструментов. "За последний год россияне стали ответственнее подходить к сбережениям: доля тех, кто совсем не откладывает средства, сократилась с 41% до 35%. Среди тех, кто ранее был безразличен к накоплениям, часть начала копить, что свидетельствует о небольшом положительном сдвиге к финансовой дисциплине. Количество россиян, хранящих деньги в "активных" формах – на вкладах под процент и в инвестициях – выросло с 23% до 27%, также сократился объем средств “под матрасом” – с 21% до 18%, а значит, что население стало нести меньше инфляционных рисков. Чуть более высокий совокупный индекс инвестиционно-сберегательной активности демонстрируют мужчины — 53 пункта против 52 пунктов у женщин, однако при этом женщины опережают мужчин по грамотности в этой области, что говорит о более аккуратном финансовом поведении и большем внимании к основным принципам накопления", – прокомментировала результаты исследования ИСИАР старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Исследование ИСИАР проводилось по четырем направлениям. Субиндекс "Инвестиционная и сберегательная грамотность" немного вырос с 56,1 до 56,3 пункта (+0,2 подпункта) – это говорит о постепенном формировании базовых навыков обращения с накоплениями. Показатель "Доверия населения к игрокам рынка сбережений и инвестиций" снизился с 48,2 до 47,1 пункта. Просело доверие к брокерским компаниям — с 21% до 13%, в то время как доверие к банкам уверенно растет с 70% до 81%, подтверждая их устойчивое положение в восприятии населения. Также растут патерналистские настроения — с 51% до 62%, то есть все больше россиян рассчитывают на участие государства в вопросах накоплений и инвестиций, что говорит о недоверии к самостоятельным решениям и потребности в гарантиях. Субиндекс "Отсутствие барьеров" снизился за год с 54,7 до 48,4 пункта на фоне усиления ряда мифов и психологических препятствий. Особенно сдерживает менее обеспеченных и менее опытных граждан уверенность в том, что для инвестиций нужен большой капитал и специальное экономическое образование. Наибольшую положительную динамику показал субиндекс "Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций", который за год вырос с 55,2 до 58,1 пункта. Это свидетельствует о том, что россияне, несмотря на низкое доверие и высокие барьеры, все же надеются на позитивные изменения и рост возможностей для инвестирования в будущем. Доли позитивных оценок текущей ситуации и ожиданий на три месяца вперед выросли на 3 подпункта каждая – с 13% до 16 %. "Мы видим, что граждане позитивно оценивают перспективы развития российского финансового рынка – оценки существенно улучшились. Скорее всего, это связано с тем, что с начала 2024 года в масс-медиа активно обсуждается государственная политика по развитию фондового рынка, запущена и продвигается ПДС, “на слуху” изменения в ИИС. Растет доверие к банкам, уменьшилась доля россиян, кто держит наличность дома. При этом остаются и серьезные вызовы – растет доля тех, кто сберегает по остаточному принципу, остается низким уровень инвестиционной грамотности, устойчивы мифы о наличии барьеров для регулярных вложений в российский фондовый рынок. Для развития финансовой культуры нужно активнее работать со взрослыми, экономически активными гражданами. В фокусе должна быть повестка, заточенная под их стремления и задачи. Именно поэтому крайне актуально вовлечение работодателей в просветительскую работу. Также необходимо активнее продвигать инструменты с налоговыми льготами или государственной поддержкой", – отметил врио директора НИФИ Минфина России (реализует проект "Моифинансы.рф") Глеб Покатович. Исследование ИСИАР проводится ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ ежеквартально с сентября 2023 года. Оно отражает уровень вовлеченности российского населения в сферу сбережений и инвестиций, а также готовность делать сбережения и инвестиции в будущем. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/myamlina-2023676744.html

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