https://ria.ru/20250618/isaevich-2023695226.html

Исаевич: почти 40 тысяч МСП показали качественный рост в 2024 году

Исаевич: почти 40 тысяч МСП показали качественный рост в 2024 году - РИА Новости, 18.06.2025

Исаевич: почти 40 тысяч МСП показали качественный рост в 2024 году

Более 38 тысяч компаний малого и среднего бизнеса перешли в более высокую категорию за прошедший год — на треть больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:24:00+03:00

2025-06-18T20:24:00+03:00

2025-06-18T20:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более 38 тысяч компаний малого и среднего бизнеса перешли в более высокую категорию за прошедший год — на треть больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Нам важнее не число МСП, а качество", – прокомментировал Исаевич в ответ на вопрос про рост количества МСП до рекордного уровня — 6,7 миллиона. Главным показателем качества он назвал переход компании в более высокую категорию: например, микробизнеса – в малый бизнес, а малого бизнеса — в средний. Он добавил, что в числе лидеров качественного роста стали туризм и обрабатывающая промышленность, где такой переход совершили 30% компаний, а также ИТ-индустрия — 15% компаний. Другим показателем качественного роста сегмента МСП можно считать повышение оборотов компаний, а также рост показателя доходов на одного сотрудника, добавил Исаевич. "Обороты субъектов МСП ежегодно растут, растет и доля субъектов МСП в ВВП страны: на сегодняшний день эта доля почти такая же, как у всего нефтегазового сектора. А по занятости – каждый четвертый в стране работает в малом и среднем предпринимательстве. Малый бизнес уже давно не такой малый, он во многом перерос это определение — сегодня МСП в ряде отраслей стал надежным партнером и плечом государства", – констатировал Исаевич. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/isaevich-2023684063.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп