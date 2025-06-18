https://ria.ru/20250618/isaevich-2023684063.html
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года - РИА Новости, 18.06.2025
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года
Малый и средний бизнес с начала текущего года привлек порядка 240 миллиардов рублей с поддержкой Корпорации МСП, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:35:00+03:00
2025-06-18T19:35:00+03:00
2025-06-18T19:35:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023684470_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_65bcd20ec2a5cdf6b9e480155b091f11.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала текущего года привлек порядка 240 миллиардов рублей с поддержкой Корпорации МСП, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Высокая ключевая ставка стала вызовом не только для предпринимателей, но и для институтов развития, которым нужно было адаптироваться под текущий запрос. Банки начали сильно "закручивать" свои скоринговые модели, и наша задача была помочь бизнесу хоть как-то получить оборотные средства. И нам удалось в этом году довести до бизнеса порядка 240 миллиардов рублей, в том числе за счет наших гарантий", - рассказал Исаевич. Другим направлением помощи предпринимателям в условиях дорогих кредитов являются льготные программы кредитования, указал глава Корпорации МСП. В частности, по программе кредитования инвестпроектов по ставке "ключ минус 3,5%" будет выдано порядка 100 миллиардов рублей МСП обрабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса и высокотеха. Также в этом году были запущены новые льготные программы кредитования для МСП, помогающих обеспечивать технологический суверенитет страны: это малые технологические компании (МТК), а также компании в области станкостроения и робототехники. Продолжается работа по поддержке бизнеса в новых регионах. Здесь предприниматели с помощью специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП смогут получить в этом году около 8,5 миллиарда рублей. В свою очередь, малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и трех приграничных регионов в 2025 году сможет получить благодаря гарантиям Корпорации МСП около 12 миллиардов рублей, уточнил Исаевич. "Таким образом, у нас работают два направления: первое — мы снижаем стоимость кредита для бизнеса за счет программ государственного субсидирования ставки, и второе — мы с помощью гарантий берем на себя часть рисков за предпринимателей для привлечения оборотных средств", - подвел итог Исаевич. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023665169.html
https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023684470_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_d061190a01332f840db0dc2e8ce43ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года
Исаевич: Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала текущего года привлек порядка 240 миллиардов рублей с поддержкой Корпорации МСП, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Высокая ключевая ставка стала вызовом не только для предпринимателей, но и для институтов развития, которым нужно было адаптироваться под текущий запрос. Банки начали сильно "закручивать" свои скоринговые модели, и наша задача была помочь бизнесу хоть как-то получить оборотные средства. И нам удалось в этом году довести до бизнеса порядка 240 миллиардов рублей, в том числе за счет наших гарантий", - рассказал Исаевич.
Другим направлением помощи предпринимателям в условиях дорогих кредитов являются льготные программы кредитования, указал глава Корпорации МСП. В частности, по программе кредитования инвестпроектов по ставке "ключ минус 3,5%" будет выдано порядка 100 миллиардов рублей МСП обрабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса и высокотеха. Также в этом году были запущены новые льготные программы кредитования для МСП, помогающих обеспечивать технологический суверенитет страны: это малые технологические компании (МТК), а также компании в области станкостроения и робототехники.
Продолжается работа по поддержке бизнеса в новых регионах. Здесь предприниматели с помощью специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП смогут получить в этом году около 8,5 миллиарда рублей. В свою очередь, малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и трех приграничных регионов в 2025 году сможет получить благодаря гарантиям Корпорации МСП около 12 миллиардов рублей, уточнил Исаевич.
"Таким образом, у нас работают два направления: первое — мы снижаем стоимость кредита для бизнеса за счет программ государственного субсидирования ставки, и второе — мы с помощью гарантий берем на себя часть рисков за предпринимателей для привлечения оборотных средств", - подвел итог Исаевич.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.