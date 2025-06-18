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Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года - РИА Новости, 18.06.2025
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Твой бизнес
 
19:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/isaevich-2023684063.html
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года - РИА Новости, 18.06.2025
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года
Малый и средний бизнес с начала текущего года привлек порядка 240 миллиардов рублей с поддержкой Корпорации МСП, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:35:00+03:00
2025-06-18T19:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала текущего года привлек порядка 240 миллиардов рублей с поддержкой Корпорации МСП, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Высокая ключевая ставка стала вызовом не только для предпринимателей, но и для институтов развития, которым нужно было адаптироваться под текущий запрос. Банки начали сильно "закручивать" свои скоринговые модели, и наша задача была помочь бизнесу хоть как-то получить оборотные средства. И нам удалось в этом году довести до бизнеса порядка 240 миллиардов рублей, в том числе за счет наших гарантий", - рассказал Исаевич. Другим направлением помощи предпринимателям в условиях дорогих кредитов являются льготные программы кредитования, указал глава Корпорации МСП. В частности, по программе кредитования инвестпроектов по ставке "ключ минус 3,5%" будет выдано порядка 100 миллиардов рублей МСП обрабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса и высокотеха. Также в этом году были запущены новые льготные программы кредитования для МСП, помогающих обеспечивать технологический суверенитет страны: это малые технологические компании (МТК), а также компании в области станкостроения и робототехники. Продолжается работа по поддержке бизнеса в новых регионах. Здесь предприниматели с помощью специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП смогут получить в этом году около 8,5 миллиарда рублей. В свою очередь, малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и трех приграничных регионов в 2025 году сможет получить благодаря гарантиям Корпорации МСП около 12 миллиардов рублей, уточнил Исаевич. "Таким образом, у нас работают два направления: первое — мы снижаем стоимость кредита для бизнеса за счет программ государственного субсидирования ставки, и второе — мы с помощью гарантий берем на себя часть рисков за предпринимателей для привлечения оборотных средств", - подвел итог Исаевич. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023665169.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП
Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года

Исаевич: Корпорация МСП помогла бизнесу привлечь 240 млрд руб с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала текущего года привлек порядка 240 миллиардов рублей с поддержкой Корпорации МСП, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Высокая ключевая ставка стала вызовом не только для предпринимателей, но и для институтов развития, которым нужно было адаптироваться под текущий запрос. Банки начали сильно "закручивать" свои скоринговые модели, и наша задача была помочь бизнесу хоть как-то получить оборотные средства. И нам удалось в этом году довести до бизнеса порядка 240 миллиардов рублей, в том числе за счет наших гарантий", - рассказал Исаевич.
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Другим направлением помощи предпринимателям в условиях дорогих кредитов являются льготные программы кредитования, указал глава Корпорации МСП. В частности, по программе кредитования инвестпроектов по ставке "ключ минус 3,5%" будет выдано порядка 100 миллиардов рублей МСП обрабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса и высокотеха. Также в этом году были запущены новые льготные программы кредитования для МСП, помогающих обеспечивать технологический суверенитет страны: это малые технологические компании (МТК), а также компании в области станкостроения и робототехники.
Продолжается работа по поддержке бизнеса в новых регионах. Здесь предприниматели с помощью специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП смогут получить в этом году около 8,5 миллиарда рублей. В свою очередь, малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и трех приграничных регионов в 2025 году сможет получить благодаря гарантиям Корпорации МСП около 12 миллиардов рублей, уточнил Исаевич.
"Таким образом, у нас работают два направления: первое — мы снижаем стоимость кредита для бизнеса за счет программ государственного субсидирования ставки, и второе — мы с помощью гарантий берем на себя часть рисков за предпринимателей для привлечения оборотных средств", - подвел итог Исаевич.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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