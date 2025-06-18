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ЦАХАЛ заявила об ударах более чем по 20 военным целям в Иране
ЦАХАЛ заявила об ударах более чем по 20 военным целям в Иране - РИА Новости, 18.06.2025
ЦАХАЛ заявила об ударах более чем по 20 военным целям в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 60 ее истребителей за несколько часов нанесли удары по более чем 20 военным целям в Тегеране. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:10:00+03:00
2025-06-18T23:10:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 60 ее истребителей за несколько часов нанесли удары по более чем 20 военным целям в Тегеране."За прошедшие часы 60 истребителей ВВС Израиля с использованием точных указаний разведывательного управления ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 20 военным целям в Тегеране", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Согласно заявлению, в частности, были нанесены удары по объектам для производства оружия.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ заявила об ударах более чем по 20 военным целям в Иране
Армия Израиля заявила об ударах более чем по 20 военным целям в Иране