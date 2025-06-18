https://ria.ru/20250618/iran-2023663991.html

Иран призвал жителей Хайфы эвакуироваться

Иран призвал жителей Хайфы эвакуироваться - РИА Новости, 18.06.2025

Иран призвал жителей Хайфы эвакуироваться

Иран призвал эвакуироваться население одного из районов израильского города Хайфа, сообщает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:18:00+03:00

2025-06-18T18:18:00+03:00

2025-06-18T18:22:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран призвал эвакуироваться население одного из районов израильского города Хайфа, сообщает иранский телеканал SNN. "Срочное предупреждение всем лицам, находящимся в районе, указанном на прилагаемой карте в Хайфе. Немедленно покиньте район, указанный в обозначенной зоне. Оставаться в указанном районе опасно для ваших жизней", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/ksir-2023295945.html

https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html

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в мире, иран, израиль, хайфа, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте