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Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном

Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой все варианты действий в вопросе Ирана, заявил постпред Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой все варианты действий в вопросе Ирана, заявил постпред Штатов при НАТО Мэттью Уитакер."Все варианты у него в распоряжении", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.По словам постпреда, Трамп "ставит Америку на первое место" и при решении о своих действиях будет руководствоваться соображениями безопасности сограждан.

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, нато, дональд трамп, иран, америка, сша