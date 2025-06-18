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Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
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16:10 18.06.2025 (обновлено: 16:15 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023619049.html
Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном
Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном
Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой все варианты действий в вопросе Ирана, заявил постпред Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:10:00+03:00
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в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
нато
дональд трамп
иран
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой все варианты действий в вопросе Ирана, заявил постпред Штатов при НАТО Мэттью Уитакер."Все варианты у него в распоряжении", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.По словам постпреда, Трамп "ставит Америку на первое место" и при решении о своих действиях будет руководствоваться соображениями безопасности сограждан.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, нато, дональд трамп, иран, америка, сша
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, НАТО, Дональд Трамп, Иран, Америка, США
Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном

Постпред США: Трамп оставляет за собой все варианты действий в ситуации с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой все варианты действий в вопросе Ирана, заявил постпред Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Все варианты у него в распоряжении", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
По словам постпреда, Трамп "ставит Америку на первое место" и при решении о своих действиях будет руководствоваться соображениями безопасности сограждан.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеНАТОДональд ТрампИранАмерикаСША
 
 
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