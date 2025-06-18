https://ria.ru/20250618/iran-2023591480.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 18.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 1.30 мск 19 июня, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:43:00+03:00

2025-06-18T14:43:00+03:00

2025-06-18T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 1.30 мск 19 июня, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития.Ранее власти продлевали закрытие до 13.30 мск среды."В связи с последними событиями... воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30 мск) 19 июня", - заявил представитель ведомства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250618/zakharova-2023583968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, тегеран (город), казем джалали