Иран продлил закрытие воздушного пространства
IRNA: власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства до 1.30 мск 19 июня
© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 1.30 мск 19 июня, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития.
Ранее власти продлевали закрытие до 13.30 мск среды.
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"В связи с последними событиями... воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30 мск) 19 июня", - заявил представитель ведомства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.