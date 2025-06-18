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Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 18.06.2025
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14:43 18.06.2025 (обновлено: 14:57 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023591480.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 18.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 1.30 мск 19 июня, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:43:00+03:00
2025-06-18T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 1.30 мск 19 июня, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития.Ранее власти продлевали закрытие до 13.30 мск среды."В связи с последними событиями... воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30 мск) 19 июня", - заявил представитель ведомства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, тегеран (город), казем джалали
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали
Иран продлил закрытие воздушного пространства

IRNA: власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства до 1.30 мск 19 июня

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 1.30 мск 19 июня, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития.
Ранее власти продлевали закрытие до 13.30 мск среды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 08:00
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"В связи с последними событиями... воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30 мск) 19 июня", - заявил представитель ведомства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреИзраильТегеран (город)Казем Джалали
 
 
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