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Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны
Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны - РИА Новости, 18.06.2025
Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны
Ирану пока рано говорить о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред Ирана в Женеве Али Бахрейни. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:17:00+03:00
2025-06-18T14:17:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Ирану пока рано говорить о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред Ирана в Женеве Али Бахрейни. "В некоторых уголках Ирана говорят о необходимости выхода из ДНЯО не из-за негативных намерений, а потому, что те, кто ведут эти обсуждения, считают, что ДНЯО утратил свою репутацию и целостность… Окончательное решение будет принято нашим правительством, и окончательная позиция будет объявлена нашим правительством относительно того, быть или не быть в ДНЯО. Это то, что сейчас слишком рано обсуждать", - сказал он на пресс-конференции в Женеве. Бахрейни добавил, что обсуждения о выходе из ДНЯО ведутся некоторыми политиками и парламентариями. Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной программы, заявил ранее РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сторонникам создания Тегераном ядерного оружия не место в политике страны. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, иран, израиль, женева (город), дональд трамп, казем джалали, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Женева (город), Дональд Трамп, Казем Джалали, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны
Постпред Ирана в Женеве Бахрейни: пока рано говорить о выходе из ДНЯО
ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Ирану пока рано говорить о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред Ирана в Женеве Али Бахрейни.
"В некоторых уголках Ирана
говорят о необходимости выхода из ДНЯО не из-за негативных намерений, а потому, что те, кто ведут эти обсуждения, считают, что ДНЯО утратил свою репутацию и целостность… Окончательное решение будет принято нашим правительством, и окончательная позиция будет объявлена нашим правительством относительно того, быть или не быть в ДНЯО. Это то, что сейчас слишком рано обсуждать", - сказал он на пресс-конференции в Женеве
.
Бахрейни добавил, что обсуждения о выходе из ДНЯО ведутся некоторыми политиками и парламентариями.
Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа
, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Израиль
обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной программы, заявил ранее РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали
. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан
заявил, что сторонникам создания Тегераном
ядерного оружия не место в политике страны.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.