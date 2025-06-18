https://ria.ru/20250618/iran-2023582788.html

Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны

Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны - РИА Новости, 18.06.2025

Ирану пока рано говорить о выходе из ДНЯО, заявил постпред страны

Ирану пока рано говорить о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред Ирана в Женеве Али Бахрейни. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:17:00+03:00

2025-06-18T14:17:00+03:00

2025-06-18T14:17:00+03:00

в мире

иран

израиль

женева (город)

дональд трамп

казем джалали

масуд пезешкиан

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg

ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Ирану пока рано говорить о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред Ирана в Женеве Али Бахрейни. "В некоторых уголках Ирана говорят о необходимости выхода из ДНЯО не из-за негативных намерений, а потому, что те, кто ведут эти обсуждения, считают, что ДНЯО утратил свою репутацию и целостность… Окончательное решение будет принято нашим правительством, и окончательная позиция будет объявлена нашим правительством относительно того, быть или не быть в ДНЯО. Это то, что сейчас слишком рано обсуждать", - сказал он на пресс-конференции в Женеве. Бахрейни добавил, что обсуждения о выходе из ДНЯО ведутся некоторыми политиками и парламентариями. Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной программы, заявил ранее РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сторонникам создания Тегераном ядерного оружия не место в политике страны. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html

https://ria.ru/20250618/putin--2023582251.html

иран

израиль

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, женева (город), дональд трамп, казем джалали, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте