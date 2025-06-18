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Пезешкиан надеется, что Иран сможет выйти из кризиса с Израилем
Пезешкиан надеется, что Иран сможет выйти из кризиса с Израилем - РИА Новости, 18.06.2025
Пезешкиан надеется, что Иран сможет выйти из кризиса с Израилем
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне ожидаемого решения США по поводу ирано-израильского конфликта выразил надежду, что Тегерану удастся выйти из текущего... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:12:00+03:00
2025-06-18T11:12:00+03:00
2025-06-18T11:13:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне ожидаемого решения США по поводу ирано-израильского конфликта выразил надежду, что Тегерану удастся выйти из текущего кризиса. Ранее телеканал ABC сообщил, что в США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном, намекнув о возможном военном решении, если не будет дипломатического. "Надеюсь, что за счет единства и единения нам удастся преодолеть кризис, в котором мы оказались и продолжим мощно двигаться по своему пути", - сказал Пезешкиан на заседании правительства. Кадры его заявления опубликовал иранский телеканал SNN. Согласно пресс-службе президента, он также дал распоряжение различным министерствам продолжить взаимодействие с различными странами, в особенности с соседними. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пезешкиан надеется, что Иран сможет выйти из кризиса с Израилем
Президент Пезешкиан надеется, что Ирану удастся выйти из кризиса с Израилем