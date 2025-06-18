https://ria.ru/20250618/iran-2023474325.html

Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"

Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом" - РИА Новости, 18.06.2025

Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"

Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:32:00+03:00

2025-06-18T08:32:00+03:00

2025-06-18T09:04:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Иран)."Разведке КСИР провинции Лурестан удалось обнаружить и задержать пять человек из числа предателей, которые планировали выполнить поручения службы "Моссад", - сообщило агентство.В свою очередь, официальный представитель сил правопорядка Ирана Монтазер аль-Махди сообщил агентству ILNA об обнаружении в провинциях Альборз, Тегеран и ряде других районов Ирана мастерских по сборке беспилотников, а также задержании нескольких автомобилей, перевозивших взрывчатку и дроны.Также, по данным агентства Mehr, в южном пригороде Тегерана - Рее - была предотвращена серия терактов.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте