https://ria.ru/20250618/iran-2023474325.html
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом" - РИА Новости, 18.06.2025
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"
Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:32:00+03:00
2025-06-18T08:32:00+03:00
2025-06-18T09:04:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Иран)."Разведке КСИР провинции Лурестан удалось обнаружить и задержать пять человек из числа предателей, которые планировали выполнить поручения службы "Моссад", - сообщило агентство.В свою очередь, официальный представитель сил правопорядка Ирана Монтазер аль-Махди сообщил агентству ILNA об обнаружении в провинциях Альборз, Тегеран и ряде других районов Ирана мастерских по сборке беспилотников, а также задержании нескольких автомобилей, перевозивших взрывчатку и дроны.Также, по данным агентства Mehr, в южном пригороде Тегерана - Рее - была предотвращена серия терактов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Моссад, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"
Fars: на юго-западе Ирана задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"