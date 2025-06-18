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Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом" - РИА Новости, 18.06.2025
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08:32 18.06.2025 (обновлено: 09:04 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023474325.html
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом" - РИА Новости, 18.06.2025
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"
Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:32:00+03:00
2025-06-18T09:04:00+03:00
в мире
иран
моссад
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Иран)."Разведке КСИР провинции Лурестан удалось обнаружить и задержать пять человек из числа предателей, которые планировали выполнить поручения службы "Моссад", - сообщило агентство.В свою очередь, официальный представитель сил правопорядка Ирана Монтазер аль-Махди сообщил агентству ILNA об обнаружении в провинциях Альборз, Тегеран и ряде других районов Ирана мастерских по сборке беспилотников, а также задержании нескольких автомобилей, перевозивших взрывчатку и дроны.Также, по данным агентства Mehr, в южном пригороде Тегерана - Рее - была предотвращена серия терактов.
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в мире, иран, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Моссад, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Fars: в Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"

Fars: на юго-западе Ирана задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские
Иранские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские полицейские. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Иран).
"Разведке КСИР провинции Лурестан удалось обнаружить и задержать пять человек из числа предателей, которые планировали выполнить поручения службы "Моссад", - сообщило агентство.
В свою очередь, официальный представитель сил правопорядка Ирана Монтазер аль-Махди сообщил агентству ILNA об обнаружении в провинциях Альборз, Тегеран и ряде других районов Ирана мастерских по сборке беспилотников, а также задержании нескольких автомобилей, перевозивших взрывчатку и дроны.
Также, по данным агентства Mehr, в южном пригороде Тегерана - Рее - была предотвращена серия терактов.
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В миреИранМоссадВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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