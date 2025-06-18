https://ria.ru/20250618/iran-2023442459.html

СМИ: агентов Моссада со взрывчаткой и дронами задержали к югу от Тегерана

СМИ: агентов Моссада со взрывчаткой и дронами задержали к югу от Тегерана - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: агентов Моссада со взрывчаткой и дронами задержали к югу от Тегерана

Службы безопасности Ирана задержали в пригороде Тегерана "группу террористов", работающих на израильскую разведку Моссад, эти лица перевозили "значительное... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:03:00+03:00

2025-06-18T00:03:00+03:00

2025-06-18T00:22:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Службы безопасности Ирана задержали в пригороде Тегерана "группу террористов", работающих на израильскую разведку Моссад, эти лица перевозили "значительное количество взрывчатки и боевые дроны, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на местных властей."Террористическая группа, связанная с израильским Моссадом, въехала в один из городов округа Бахарестан на автомобиле Ниссан, была обнаружена и задержана силами безопасности и правоохранительными органами до того, как ей удалось осуществить диверсию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в автомобиле, на котором передвигались задержанные, были обнаружены "значительное количество взрывчатки", боевые мини-дроны, оснащенные системами наведения, передовое коммуникационное оборудование и системы дистанционного управления."Агенты Моссада собирались использовать это оборудование для проведения масштабных диверсионных и подрывных мероприятий с использованием в густонаселенных районах населения", - подчеркивает агентство.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html

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тегеран (город), иран, в мире, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, казем джалали, израиль