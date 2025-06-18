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Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
07:23 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/investor-2023467299.html
Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции
Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции - РИА Новости, 18.06.2025
Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:23:00+03:00
2025-06-18T07:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в этом вопросе, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп преждевременно покинет саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом он остался на ужин с главами других государств "семерки". Кроме того, на полях саммита Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации отношений с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС", - сказал Остлинг. Комментируя взаимоотношения США и НАТО, инвестор отметил, что Трамп является "самым равнодушным к НАТО президентом США за последние 76 лет". "Для него торговля - это инструмент как государственного управления, так и дипломатии. Его выбор переговорщика (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа лишь отражает этот подход", - добавил он. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023460147.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, стив уиткофф, евросоюз, нато, g7
ПМЭФ — 2025, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Евросоюз, НАТО, G7
Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции

Инвестор Остлинг: Трамп отказом от санкций хочет нормализовать отношения с РФ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в этом вопросе, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп преждевременно покинет саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом он остался на ужин с главами других государств "семерки". Кроме того, на полях саммита Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций
05:32
"Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации отношений с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС", - сказал Остлинг.
Комментируя взаимоотношения США и НАТО, инвестор отметил, что Трамп является "самым равнодушным к НАТО президентом США за последние 76 лет".
"Для него торговля - это инструмент как государственного управления, так и дипломатии. Его выбор переговорщика (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа лишь отражает этот подход", - добавил он.
Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции
Вчера, 00:35
 
ПМЭФ — 2025СШАРоссияУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффЕвросоюзНАТОG7
 
 
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