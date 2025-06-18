https://ria.ru/20250618/investor-2023467299.html

Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции

Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции - РИА Новости, 18.06.2025

Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:23:00+03:00

2025-06-18T07:23:00+03:00

2025-06-18T07:23:00+03:00

пмэф — 2025

сша

россия

украина

дональд трамп

стив уиткофф

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в этом вопросе, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп преждевременно покинет саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом он остался на ужин с главами других государств "семерки". Кроме того, на полях саммита Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации отношений с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС", - сказал Остлинг. Комментируя взаимоотношения США и НАТО, инвестор отметил, что Трамп является "самым равнодушным к НАТО президентом США за последние 76 лет". "Для него торговля - это инструмент как государственного управления, так и дипломатии. Его выбор переговорщика (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа лишь отражает этот подход", - добавил он. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023460147.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023229542.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, дональд трамп, стив уиткофф, евросоюз, нато, g7