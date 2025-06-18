https://ria.ru/20250618/investor-2023463144.html

Инвестор рассказал, с кем ждет встречи на ПМЭФ

Инвестор рассказал, с кем ждет встречи на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Инвестор рассказал, с кем ждет встречи на ПМЭФ

Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима"... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:17:00+03:00

2025-06-18T06:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным и первым замгендиректора РЖД Вадимом Михайловым. "Я встречусь с друзьями и некоторыми официальными лицами. В частности, с господином Дмитрием Мазепиным, Вадимом Михайловым и многими другими. Мы сотрудничаем или дружим десятилетиями", - сказал Остлинг. Он добавил, что встретится на форуме и с государственными чиновниками, но не уточнил, с какими именно. На встречах с российскими представителями инвестор планирует обсудить условия, которые могли бы привлечь прямые иностранные инвестиции в Россию, нормализовать двусторонние отношения. "Если нам удастся начать процесс нормализации и добиться смягчения санкций, как можно оперативно устранить барьеры и создать условия для восстановления систем, пострадавших за эти три года?" - добавил Остлинг. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/defolt-2023456502.html

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экономика, технологии, россия, дмитрий мазепин, уралхим, ржд, уралкалий