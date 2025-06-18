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Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 18.06.2025
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22:12 18.06.2025 (обновлено: 22:20 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/inflyatsiya-2023711790.html
Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа
Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 18.06.2025
Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США вырастет из-за запланированных пошлин администрации Дональда Трампа. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:12:00+03:00
2025-06-18T22:20:00+03:00
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США вырастет из-за запланированных пошлин администрации Дональда Трампа."Для снижения ставки мы ждем момента, когда сможем оценить масштаб инфляции пошлин. Каждый профессиональный прогноз содержит предсказание о значительном увеличении инфляции в ближайшие месяцы", - сказал Пауэлл журналистам.По его словам, в цепи между производством и потребителем обязательно кто-то будет платить цену за повышение пошлин. "Все люди будут стараться, чтобы не они были теми, кто платит. Часть нагрузки упадет на покупателей. Мы знаем, что это произойдет", - сказал глава ФРС.Он подчеркнул, что американская "экономика в хорошей форме".ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа

Глава ФРС Пауэлл: инфляция в США в ближайшие месяцы вырастет из-за пошлин Трампа

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США вырастет из-за запланированных пошлин администрации Дональда Трампа.
«
"Для снижения ставки мы ждем момента, когда сможем оценить масштаб инфляции пошлин. Каждый профессиональный прогноз содержит предсказание о значительном увеличении инфляции в ближайшие месяцы", - сказал Пауэлл журналистам.
По его словам, в цепи между производством и потребителем обязательно кто-то будет платить цену за повышение пошлин. "Все люди будут стараться, чтобы не они были теми, кто платит. Часть нагрузки упадет на покупателей. Мы знаем, что это произойдет", - сказал глава ФРС.
Он подчеркнул, что американская "экономика в хорошей форме".
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.
Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
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