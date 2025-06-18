Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа
Глава ФРС Пауэлл: инфляция в США в ближайшие месяцы вырастет из-за пошлин Трампа
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США вырастет из-за запланированных пошлин администрации Дональда Трампа.
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"Для снижения ставки мы ждем момента, когда сможем оценить масштаб инфляции пошлин. Каждый профессиональный прогноз содержит предсказание о значительном увеличении инфляции в ближайшие месяцы", - сказал Пауэлл журналистам.
По его словам, в цепи между производством и потребителем обязательно кто-то будет платить цену за повышение пошлин. "Все люди будут стараться, чтобы не они были теми, кто платит. Часть нагрузки упадет на покупателей. Мы знаем, что это произойдет", - сказал глава ФРС.
Он подчеркнул, что американская "экономика в хорошей форме".
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.
Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.