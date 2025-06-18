https://ria.ru/20250618/ii-2023712793.html

Китайский писатель рассказал о трендах в использовании ИИ

Китайский писатель рассказал о трендах в использовании ИИ - РИА Новости, 18.06.2025

Китайский писатель рассказал о трендах в использовании ИИ

Автор книги "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего" Чэнь Цюфань на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости рассказал о двух трендах в сфере использования... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:23:00+03:00

2025-06-18T22:23:00+03:00

2025-06-18T22:23:00+03:00

пмэф-2025

технологии

александр яковенко

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автор книги "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего" Чэнь Цюфань на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости рассказал о двух трендах в сфере использования искусственного интеллекта. Китайский писатель Чэнь Цюфань является одним из авторов сборника рассказов "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего", который знакомит читателя с возможными сценариями будущего в условиях развития искусственного интеллекта. По его словам, развитие искусственного интеллекта может повлиять на сферу образования в условиях, когда "традиционные инструменты обучения теряют актуальность". "Мы можем использовать ИИ не пассивно, а так, чтобы помочь учащимся понять эту технологию, использовать ее преимущества, но при этом не перегрузить их и не лишить их самостоятельности", - заявил Чэнь Цюфань в интервью заместителю директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александру Яковенко. Как считает писатель-фантаст, в настоящее время разворачивается сценарий, при котором искусственный интеллект способствует распространению дипфейков. "Это похоже на войну нарративов, которые конкурируют друг с другом. Вопрос в том, сможем ли мы использовать машины, чтобы производить свои версии реальности как можно быстрее. По сути, это похоже на биологическую конкуренцию в природе, когда мы просто производим все больше версий своей реальности, чтобы победить чужие. И методы будут все более радикальными", - добавил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pisatel-2023709615.html

https://ria.ru/20250618/ii-2023646888.html

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технологии, александр яковенко