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Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД - РИА Новости, 18.06.2025
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02:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gosuslugi-2023452096.html
Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД
Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД - РИА Новости, 18.06.2025
Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД
Код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора с 1 июня, новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:47:00+03:00
2025-06-18T02:47:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора с 1 июня, новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "С 1 июня код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора - это важное нововведение в борьбе с телефонным мошенничеством", - сказал он. Депутат добавил, что мошенники часто используют тактику психологического давления, звоня жертве и одновременно заставляя ее выполнять действия по смене пароля, регистрации новых услуг или переводу средств. "Пользователь находится в стрессовой ситуации, не успевает критически оценить происходящее и может бездумно следовать инструкциям преступника", - объяснил Немкин. По словам парламентария, теперь если человек в момент попытки смены пароля находится на звонке, подтверждающий код попросту не придет. Такое техническое ограничение дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления, добавил он. "Мера опирается на простую, но эффективную психологическую предпосылку: человек, находящийся вне зоны влияния злоумышленника, способен трезво оценить риски и не передавать конфиденциальную информацию. То есть защита реализуется не только технически, но и поведенчески", - подчеркнул депутат. Парламентарий считает, что этот шаг - пример того, как цифровые платформы начинают учитывать человеческий фактор и адаптируют интерфейсы с учетом реальных сценариев мошенничества. "Ожидается, что новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию", - заключил он.
https://ria.ru/20250615/gosduma-2022891589.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД

Депутат Немкин: код от Госуслуг больше не приходит во время звонка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора с 1 июня, новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С 1 июня код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора - это важное нововведение в борьбе с телефонным мошенничеством", - сказал он.
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Депутат добавил, что мошенники часто используют тактику психологического давления, звоня жертве и одновременно заставляя ее выполнять действия по смене пароля, регистрации новых услуг или переводу средств.
"Пользователь находится в стрессовой ситуации, не успевает критически оценить происходящее и может бездумно следовать инструкциям преступника", - объяснил Немкин.
По словам парламентария, теперь если человек в момент попытки смены пароля находится на звонке, подтверждающий код попросту не придет. Такое техническое ограничение дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления, добавил он.
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"Мера опирается на простую, но эффективную психологическую предпосылку: человек, находящийся вне зоны влияния злоумышленника, способен трезво оценить риски и не передавать конфиденциальную информацию. То есть защита реализуется не только технически, но и поведенчески", - подчеркнул депутат.
Парламентарий считает, что этот шаг - пример того, как цифровые платформы начинают учитывать человеческий фактор и адаптируют интерфейсы с учетом реальных сценариев мошенничества.
"Ожидается, что новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию", - заключил он.
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