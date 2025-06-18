https://ria.ru/20250618/gosuslugi-2023452096.html

Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД

Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД - РИА Новости, 18.06.2025

Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД

Код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора с 1 июня, новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:47:00+03:00

2025-06-18T02:47:00+03:00

2025-06-18T02:47:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора с 1 июня, новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "С 1 июня код для смены пароля на "Госуслугах" больше не приходит во время телефонного разговора - это важное нововведение в борьбе с телефонным мошенничеством", - сказал он. Депутат добавил, что мошенники часто используют тактику психологического давления, звоня жертве и одновременно заставляя ее выполнять действия по смене пароля, регистрации новых услуг или переводу средств. "Пользователь находится в стрессовой ситуации, не успевает критически оценить происходящее и может бездумно следовать инструкциям преступника", - объяснил Немкин. По словам парламентария, теперь если человек в момент попытки смены пароля находится на звонке, подтверждающий код попросту не придет. Такое техническое ограничение дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления, добавил он. "Мера опирается на простую, но эффективную психологическую предпосылку: человек, находящийся вне зоны влияния злоумышленника, способен трезво оценить риски и не передавать конфиденциальную информацию. То есть защита реализуется не только технически, но и поведенчески", - подчеркнул депутат. Парламентарий считает, что этот шаг - пример того, как цифровые платформы начинают учитывать человеческий фактор и адаптируют интерфейсы с учетом реальных сценариев мошенничества. "Ожидается, что новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию", - заключил он.

https://ria.ru/20250615/gosduma-2022891589.html

https://ria.ru/20250611/dannye-2022147380.html

https://ria.ru/20250608/gosduma-2021580486.html

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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф