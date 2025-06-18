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В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
22:57 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского
Президент Молдавии Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Владимира Зеленского, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:57:00+03:00
2025-06-18T22:57:00+03:00
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владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Владимира Зеленского, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Зеленского. Мы уже видели этот путь, эту дорогу. Зеленский проложил дорогу Украине в войну, туда же ведёт Молдову Санду", - сказала Аршинова. По ее словам, на текущий момент в Молдавии огромный отток населения, потому что люди боятся, что им придется воевать. Депутат отметила, что Молдавию покинуло около полумиллиона человек только за первый срок Санду. "Очень сильно взлетели цены на топливо, на электричество, на газ, на энергоносители. Почему это произошло? Потому что это инициировал Евросоюз, он заставил Санду отказаться от российского газа, хотя в текущий момент все равно и Украина, и Молдова на российском газе, но все делают вид, что это газ европейский", - подчеркнула парламентарий. Она рассказала, что европейцы создали несколько "постирочных", через которые юридически проходит этот газ и становится европейским, но стоит в пять раз дороже. "На текущий момент жители не знают, как сводить концы с концами, потому что и электричество, и газ, все стало настолько дороже, фактически люди не справляются с этим. Они закрывают свои дома, квартиры и уезжают, уезжают в другие страны - это, конечно, Россия, это в том числе и Евросоюз, люди ищут лучшей судьбы", - добавила Аршинова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html
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молдавия, украина, россия, майя санду, владимир зеленский, госдума рф
ПМЭФ-2025, Молдавия, Украина, Россия, Майя Санду, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского

Депутат Аршинова: Санду идет по пути Зеленского, втягивая свой народ в войну

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский и Майя Санду
Владимир Зеленский и Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский и Майя Санду. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Владимира Зеленского, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
"Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Зеленского. Мы уже видели этот путь, эту дорогу. Зеленский проложил дорогу Украине в войну, туда же ведёт Молдову Санду", - сказала Аршинова.
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По ее словам, на текущий момент в Молдавии огромный отток населения, потому что люди боятся, что им придется воевать. Депутат отметила, что Молдавию покинуло около полумиллиона человек только за первый срок Санду.
"Очень сильно взлетели цены на топливо, на электричество, на газ, на энергоносители. Почему это произошло? Потому что это инициировал Евросоюз, он заставил Санду отказаться от российского газа, хотя в текущий момент все равно и Украина, и Молдова на российском газе, но все делают вид, что это газ европейский", - подчеркнула парламентарий.
Она рассказала, что европейцы создали несколько "постирочных", через которые юридически проходит этот газ и становится европейским, но стоит в пять раз дороже.
"На текущий момент жители не знают, как сводить концы с концами, потому что и электричество, и газ, все стало настолько дороже, фактически люди не справляются с этим. Они закрывают свои дома, квартиры и уезжают, уезжают в другие страны - это, конечно, Россия, это в том числе и Евросоюз, люди ищут лучшей судьбы", - добавила Аршинова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025МолдавияУкраинаРоссияМайя СандуВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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