https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского

В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025

В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского

Президент Молдавии Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Владимира Зеленского, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:57:00+03:00

2025-06-18T22:57:00+03:00

2025-06-18T22:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Владимира Зеленского, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Зеленского. Мы уже видели этот путь, эту дорогу. Зеленский проложил дорогу Украине в войну, туда же ведёт Молдову Санду", - сказала Аршинова. По ее словам, на текущий момент в Молдавии огромный отток населения, потому что люди боятся, что им придется воевать. Депутат отметила, что Молдавию покинуло около полумиллиона человек только за первый срок Санду. "Очень сильно взлетели цены на топливо, на электричество, на газ, на энергоносители. Почему это произошло? Потому что это инициировал Евросоюз, он заставил Санду отказаться от российского газа, хотя в текущий момент все равно и Украина, и Молдова на российском газе, но все делают вид, что это газ европейский", - подчеркнула парламентарий. Она рассказала, что европейцы создали несколько "постирочных", через которые юридически проходит этот газ и становится европейским, но стоит в пять раз дороже. "На текущий момент жители не знают, как сводить концы с концами, потому что и электричество, и газ, все стало настолько дороже, фактически люди не справляются с этим. Они закрывают свои дома, квартиры и уезжают, уезжают в другие страны - это, конечно, Россия, это в том числе и Евросоюз, люди ищут лучшей судьбы", - добавила Аршинова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

https://ria.ru/20250612/moldavija-2022560282.html

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молдавия, украина, россия, майя санду, владимир зеленский, госдума рф